¿Las sentadillas hacen que crezcan los glúteos?

Un cuádriceps se convierte en dominante cuando los flexores de las caderas se acortan y tensan para adaptarse a la posición sentada, algo frecuente en personas que pasan la mayor parte del día en esa postura. Esta condición se refleja en algunos movimientos como, por ejemplo, las sentadillas. Cuando te colocas en la posición de sentadilla o de zancada, el cuerpo tiende a utilizar primero las rodillas en lugar de las caderas. Esto provoca que la cadena anterior (es decir, los cuádriceps y la parte delantera del cuerpo) asuma el grueso de la carga, en lugar de hacerlo la cadena posterior (es decir, los glúteos y los isquiotibiales).

Cuando tienes cuádriceps dominantes y haces sentadillas, es posible que te duelan los muslos o que desarrolles los cuádriceps en vez de los glúteos. En el peor de los casos, puedes sufrir una lesión de rodilla o de cadera.

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