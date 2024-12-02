5 ejercicios de abdominales superiores aprobados por entrenadores para conseguir un torso fuerte | Artículo de "OGC"

Según Robles, las planchas son uno de los mejores ejercicios para los abdominales superiores. La experta recomienda en concreto las planchas con cambios de nivel: no solo trabajan los abdominales superiores, sino también los músculos de los hombros, el pecho y el tríceps.

En este caso, Robles dice que hay que empezar en posición de flexión con los pies separados a la anchura de los hombros, las manos justo debajo y los abdominales y los glúteos activos. Activar el core y los glúteos es muy importante para estabilizar la columna y evitar que la pelvis se mueva demasiado de un lado a otro mientras haces las planchas.

A continuación, la experta dice que hay que bajar el cuerpo al suelo primero con un brazo y después con el otro hasta entrar en la plancha sobre antebrazos. Empuja con un brazo y luego con el otro para volver a la posición de flexión. Cambia el brazo con el que empiezas cada repetición.

Haz 3 series de entre 10 y 15 repeticiones.

A las personas que hacen planchas por primera vez Robles les recomienda la versión modificada. Para ello, haz el ejercicio con las manos en una superficie inclinada como un banco o una silla.

La experta comenta que tener las manos elevadas reduce la cantidad de peso que tiene que soportar el core, lo que hace que el movimiento sea más fácil para alguien que tenga menos experiencia.