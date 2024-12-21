10 ejercicios con pelota BOSU que mejoran cualquier entrenamiento

Drew Stauffacher, entrenadora personal certificada por el NASM y directora de Fitness Programming en 9Round Fitness, explica que, para seguir progresando de forma adecuada con respecto a la fuerza y la tonificación, es importante incorporar el entrenamiento de estabilización a tu rutina.

Incluso si sientes comodidad al hacer sentadillas con pesas, Stauffacher recomienda comenzar con unas sentadillas con peso corporal en la pelota BOSU antes de añadir resistencia al ejercicio. Esto cambia la manera en la que el cuerpo puede moverse y será un método de entrenamiento clave para desarrollar la fuerza de la forma adecuada mientras progresas en tus entrenamientos.

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Akradi afirma que un entrenamiento con pelota BOSU puede servir para activar todo el cuerpo, tanto los músculos del tren inferior (cuádriceps, glúteos, pantorrillas e isquiotibiales), como los del tren superior (espalda, pecho, hombros, tríceps y bíceps) o el core.

Lo mejor de todo es que también es un gran ejercicio mental. Stauffacher explica que la pelota BOSU puede combinarse con el entrenamiento cardiovascular o musculoesquelético. Sin embargo, el aspecto neurológico es lo que hace que las sesiones sean equilibradas y completas.

El cuerpo crea nuevas vías neurológicas cuando introduces más ejercicios de equilibrio en tu rutina de entrenamiento. De hecho, en las investigaciones se ha demostrado que entrenar el equilibrio con equipamiento como una pelota BOSU puede ayudar a mejorar la memoria y la cognición espacial en personas adultas sanas.

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