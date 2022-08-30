Los 7 mejores ejercicios de pecho con bandas de resistencia según los entrenadores

Hay una gran variedad de ejercicios de pecho, como el press de banca o las flexiones. ¿Qué ocurre si les añades bandas de resistencia?

Según la National Academy of Sports Medicine de EE. UU., una reputada institución de carácter deportivo, las bandas de resistencia ayudan a desarrollar la resistencia muscular, la explosividad, el equilibrio, la flexibilidad y la movilidad, y a aumentar el tamaño y la fuerza de los músculos con la misma eficacia que el levantamiento de peso libre o con máquinas.

Noam Tamir, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, señala que las bandas son fáciles de transportar y ligeras, y permiten aumentar la intensidad de los ejercicios con poco riesgo de lesiones.Añadir bandas a los ejercicios con peso corporal también puede aumentar la activación de los músculos. Además, sirven para trabajar el core y la estabilidad.

Las bandas de resistencia son uno de los elementos de equipamiento más versátiles y prácticos para hacer ejercicio. Para notar el progreso (en cuanto a la fuerza y el tamaño de los músculos), debes añadir resistencia a los ejercicios que hagas para aumentar la dificultad.

Mathew Forzaglia, entrenador personal certificado por la NFPT, la federación estadounidense de entrenadores personales, comenta que las bandas también añaden una resistencia acomodada, por lo que puedes sobrecargar el peso en un lado de la amplitud de movimiento con respecto al otro. Por ejemplo, al hacer press de banca con una banda, en la parte más baja del ejercicio, la resistencia es mínima, mientras que en la parte más alta del movimiento, la resistencia se encuentra en el máximo. Forzaglia indica que esta técnica es fantástica para aumentar la fuerza y la potencia explosiva.

Las bandas de resistencia no solo aportan esas ventajas, sino que también son fáciles de transportar y se pueden utilizar con casi cualquier ejercicio y en cualquier sitio. A veces solo hace falta un poco de imaginación. Incluso se pueden utilizar antes y después de entrenar.

Forzaglia explica que son una herramienta estupenda para estirar y trabajar la movilidad, por lo que se pueden usar también para calentar. Con ellas se pueden hacer más variaciones de ejercicios y son fáciles de usar.

¿Todo listo para añadir algunos ejercicios de pecho con bandas de resistencia a tu rutina de entrenamiento? Prueba los siguientes ejercicios de Tamir y Forzaglia. Forzaglia explica que el objetivo es conseguir los mejores resultados, motivo por el que hay que centrarse en los ejercicios que sobrecargan el músculo de forma continua. Con estos ejercicios se trabajan todos los ángulos del pecho y, además, no tienes que sujetar la banda y puedes utilizar solo tu peso corporal, por lo que son muy sencillos.

Haz todos los ejercicios para un entrenamiento de pecho con bandas de resistencia completo o elige un par de ellos para hacerlos un día que trabajes el pecho y otras zonas del cuerpo.