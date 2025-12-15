¿Funciona de verdad el HIIT? Las ventajas de los entrenamientos de HIIT

Aunque está lejos de ser algo reciente o puntero, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) es muy popular, y por una buena razón: funciona, es fácil de practicar y, según la investigación, la gente suele verlo como una opción más motivadora que otros tipos de ejercicio, sobre todo el cardio continuo (por ejemplo, montar en bicicleta a una velocidad constante).

El protocolo de entrenamiento implica episodios de esfuerzos de alta intensidad (como los sprints), seguidos de breves períodos de recuperación activa (como caminar o marchar en el sitio) que ayudan a que la frecuencia cardíaca vuelva a bajar antes de que se dispare de nuevo. Los intervalos de esfuerzo y recuperación suelen repetirse varias veces, y hay personas que prefieren hacer solo dos ejercicios en toda la sesión, mientras que otras deciden mezclar distintos movimientos.

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Es posible que hayas visto clases de entrenamiento HIIT en tu gimnasio, y sabes más o menos de qué van, pero quizá también tengas dudas, sobre todo: ¿merece la pena?

Aquí, profundizamos en los pros y los contras de los entrenamientos HIIT, analizamos a quién pueden beneficiar y te mostramos cómo preparar un entrenamiento HIIT si quieres darle una oportunidad.