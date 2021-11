¿Funciona de verdad el HIIT? Las ventajas de los entrenamientos de HIIT

Puede parecer poco común que un entrenamiento de 15 minutos se asocie con tantas ventajas. Seguro que siempre te has centrado en entrenamientos de una hora como mínimo, ¿verdad? Eso tiene algo de verdad. Si practicas ejercicios de cardio de baja intensidad durante 15 minutos, no obtendrás las mismas ventajas ni de lejos. Los beneficios del HIIT se obtienen gracias al trabajo anaeróbico. Te contamos por qué.



En el periodo de trabajo del HIIT, estás haciendo ejercicios anaeróbicos. Tal y como define el American College of Sports Medicine, el ejercicio anaeróbico es una actividad física intensa realizada en un periodo de duración muy breve. Esta actividad está potenciada por fuentes de energía procedentes de los músculos que se contraen y se ejecutan con independencia del uso del oxígeno inhalado como fuente de energía".



Anaeróbico significa "sin oxígeno". Cuando nos quedamos sin oxígeno, las células producen trifosfato de adenosina (TFA) a través de la glucólisis. La glucólisis es la descomposición de la glucosa, que es la fuente de energía de los músculos de contracción rápida. Con los ejercicios anaeróbicos se produce menos TFA que con los aeróbicos. Esa falta de oxígeno hace que sean menos eficientes a nivel energético y se acumula más ácido láctico. Como resultado, no puedes hacer este tipo de ejercicios durante mucho tiempo sin necesitar descansos.



Por eso hay que alternar periodos de trabajo y reposo en los entrenamientos de intervalos de alta intensidad. En el periodo de descanso, se cambia al metabolismo aeróbico, lo que libera el ácido láctico para que el cuerpo produzca la potencia necesaria una vez más. Entonces se produce el exceso de consumo de oxígeno posejercicio. Con ello se eleva la tasa metabólica tras el entrenamiento para ayudar a la recuperación.