La cargada de potencia es un ejercicio en el que los atletas levantan una barra con peso desde el suelo hasta los hombros. Puede parecer un ejercicio sencillo y continuo, pero implica una gran cantidad de pequeños movimientos y activaciones musculares de impacto considerable. La entrenadora de CrossFit con certificación oficial de nivel 1 Megan Daley nos cuenta que los atletas entrenan durante meses o incluso años para hacer bien la cargada de potencia, ya que es un ejercicio que sirve como base para la cargada y envión, una disciplina oficial de las competiciones de levantamiento de pesas olímpico.

Daley afirma que la cargada de potencia es un ejercicio que ofrece muchos beneficios incluso en el caso de atletas que no se dedican a competir. Según nos explica, este ejercicio sirve para entrenar la potencia, un aspecto muy importante de cualquier ejercicio que requiera hacer movimientos rápidos. Por ejemplo, la cargada de potencia mejora los saltos verticales y la explosividad de los atletas, y también te ayuda a levantarte del sofá rápidamente o correr con tus hijos.

El entrenamiento de potencia es un tipo de ejercicio que utiliza movimientos explosivos para aumentar la fuerza muscular y mejorar la velocidad, la agilidad y la reactividad. Un estudio de 2008 de la revista Journal of Strength and Conditioning reveló que incluir cargadas de potencia en las rutinas de entrenamiento de fuerza podría servir para mejorar la altura de salto, la velocidad de sprint y otros movimientos explosivos. Las mejoras más notables se apreciaban tras un período de entre 14 y 15 semanas de entrenamiento continuo.

Contenido relacionado: Cómo hacer sprints más rápidos según los expertos

A continuación, Daley nos enseña a hacer una cargada de potencia, nos explica cómo se mueven los músculos y nos descubre los beneficios de incorporar este ejercicio a las rutinas de fuerza.