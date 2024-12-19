5 beneficios de usar una máquina de remo según los expertos

5 beneficios de la máquina de remo respaldados por expertos
Deportes y actividad
¿Buscas un nuevo entrenamiento? Te damos varios motivos para que pruebes el remo.
Cuando vas al gimnasio a darlo todo, ¿acabas utilizando siempre el mismo equipamiento y las mismas máquinas? No hay nada malo en tener preferencias, pero si aún no has probado el entrenamiento con máquina de remo, ahora es el momento.
La entrenadora de remo, fundadora de The Rowing Doc y fisioterapeuta Amanda Painter Diver afirma que, a pesar de ser un ejercicio fantástico, el remo no es un movimiento que hagas todos los días de forma natural. La experta asegura que si te tomas tu tiempo, te habitúas y trabajas para aprender a hacer bien el movimiento antes de empezar, avanzarás mucho en tu experiencia con el remo. Hacer remo en la postura correcta no solo es el primer paso para bordar el ejercicio, sino que también te ayudará a evitar posibles lesiones. Para empezar, echa un vistazo a estos argumentos respaldados por expertos para probar el remo y, de paso, hacer ejercicios más variados y aprovechar sus beneficios para la salud.
Si eres principiante, hacer remo en la postura correcta no solo es el primer paso para bordar el ejercicio, sino que también te ayudará a evitar posibles contratiempos. Para empezar, echa un vistazo a estos argumentos respaldados por expertos para probar el remo y, de paso, hacer ejercicios más variados y aprovechar sus beneficios para la salud.
5 beneficios de usar una máquina de remo
1.Puede servir como entrenamiento intenso o ser un ejercicio de recuperación.
El remo es perfecto para entrenar todo el cuerpo o recuperarse de forma activa, ya que te permite elegir la intensidad del ejercicio.
Las investigaciones demuestran que, hecho de la forma apropiada, el remo activa más del 80 % del cuerpo, lo que lo convierte en una opción ideal para entrenar todo el cuerpo, ya que combina cardio (aumenta la frecuencia cardiaca), resistencia (mejora el aguante) y entrenamiento de fuerza (activa y pone en movimiento varios grupos musculares). Al igual que con cualquier tipo de ejercicio, es recomendable alternar entrenamientos a lo largo de la semana para evitar desequilibrios musculares. Para quienes practiquen remo, numerosos estudios sugieren que complementarlo con entrenamientos de fuerza de alta resistencia en días alternos no solo ayuda a prevenir lesiones, sino que también activa diferentes grupos musculares.
Hay muchas formas de optimizar los entrenamientos en la máquina de remo, según los objetivos que tengas. Si quieres centrarte en la potencia, presta especial atención a las piernas. Según Neil Bergenroth, campeón nacional de remo de EE. UU., entrenador de remo y director de Grow Tulsa (un programa de la asociación Tulsa Youth Rowing Association), esto se haría durante la "fase de impulso", es decir, el momento en el que empujas la máquina en dirección opuesta a ti usando los pies y las piernas.
"Si una persona hace esto de forma correcta, puede levantar unos kilos del asiento de la máquina y suspender su peso corporal con la empuñadura", explica Bergenroth. "Cuanto mejor esté en esa posición de suspensión el cuerpo, más fuerza producirá el atleta al empujar con los pies y sujetar la empuñadura. Si un atleta consigue hacer esto, es comparable a pasar de un motor de cuatro cilindros a uno de ocho".
Sin embargo, si estás haciendo un entrenamiento de resistencia, Diver sugiere que empujes con menos fuerza en las piernas para permitir que tu cuerpo se recupere. Para mantener el entrenamiento como un ejercicio aeróbico, Bergenroth afirma que si puedes conversar mientras haces remo, probablemente estés llevando el ritmo adecuado.
"Mientras tu frecuencia cardiaca se mantenga baja, entre un 30 y un 60 % de la frecuencia cardiaca máxima (o un poco más alta si ya tienes bastante experiencia entrenando), un entrenamiento de remo puede servir como recuperación activa", afirma.
2.Mejora la postura.
Practicar remo con una postura adecuada te ayuda a mejorar tus hábitos posturales. En un estudio de 2021 publicado en Interdisciplinary Neurosurgery, se animaba a los equipos de cirugía a utilizar máquinas de remo para mejorar su postura y aliviar la fatiga muscular, ya que suelen dolerles los músculos y los huesos por las posturas que tienen que adoptar al operar.
Bergenroth afirma que hacer remo y entrenar frecuentemente supone grandes beneficios aeróbicos con el paso del tiempo. Además, añade que el remo es una excelente manera de desarrollar la capacidad que tiene el corazón de bombear sangre al cuerpo.
Para saber si tu postura en el asiento es correcta, Bergenroth explica que debes imaginar que llevas unos pantalones vaqueros con bolsillos en la parte trasera. Debes flexionar ligeramente la pelvis (como si estuvieras haciendo una sentadilla tradicional para colocarte en el asiento) y llevar los glúteos a la parte delantera del asiento, rotando la pelvis para que los supuestos bolsillos queden justo detrás de ti.
Diver añade que si empleas tanto los músculos de la espalda como los de los hombros y juntas las escápulas al llevar los brazos hacia atrás, notarás una mejora en tus hábitos posturales. Tal y como se explica en un artículo de International Journal of Sports Medicine, cuando los músculos de las escápulas (en la zona del omóplato) están débiles, la posición de las escápulas cambia (lo cual puede hacerte encorvar los hombros). Por ello, los ejercicios de "apretar" (como el de llevar las escápulas hacia atrás al hacer remo) se recomiendan para mejorar la función muscular y la fuerza de las escápulas, lo que a su vez mejora la postura.
3.Mejora la salud del corazón.
Utilizar una máquina de remo mejora la salud cardiovascular, no solo mediante el fortalecimiento del corazón (mejorando el bombeo de sangre), sino también, según corroboran los resultados de un estudio de 2015, mediante la reducción de los niveles de colesterol LDL, que suele estar vinculado a enfermedades cardiacas.
"Obviamente, hacer remo y entrenar frecuentemente supone grandes beneficios aeróbicos con el paso del tiempo", afirma Bergenroth. "El remo es una forma fantástica de fortalecer el sistema cardiovascular, y está demostrado que mejora el gasto cardiaco. El remo es una excelente manera de desarrollar la capacidad que tiene el corazón de bombear sangre al cuerpo".
Evidentemente, todo ejercicio es bueno para el corazón. Sin embargo, en un estudio publicado online en 2014 se compara el remo con el ciclismo y se concluye que el remo es superior en cuanto a carga cardiaca, pues el entrenamiento cardiovascular es más intenso.
4.Es un entrenamiento de bajo impacto.
El remo es un entrenamiento de bajo impacto. Esto quiere decir que ejerce menos presión en los huesos y las articulaciones que los entrenamientos de alto impacto, como puede ser el running. De hecho, las investigaciones concluyen que el remo aumenta la densidad mineral ósea en la columna vertebral y la pelvis, lo que a su vez reduce el riesgo de sufrir una fractura. Como el remo es de bajo impacto, se suele recomendar a personas de 65 años en adelante y a personas con artritis, ya que no somete las articulaciones a tanta presión. Aun así, pregúntale a tu médico si el remo es una buena opción para ti antes de probarlo.
"Si se practica correctamente, el remo ofrece un movimiento repetitivo sin impacto", asegura Bergenroth. "Sin embargo, es necesario contar con una buena técnica antes de atreverse con sesiones de más intensidad. Esto también es importante para prevenir lesiones en la espalda".
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5.Es beneficioso para la salud mental.
Remo, running, caminatas a buen ritmo… El deporte es beneficioso para la salud mental: reduce los síntomas de la ansiedad y la depresión e incluso mejora la confianza de quien lo practica. Moverte un poco cada semana puede ayudarte muchísimo.
En una revisión sistemática y en un metanálisis de 2022 publicados en JAMA Psychiatry se concluyó que mover el cuerpo durante algo más de dos horas por semana reduce considerablemente el riesgo de sufrir depresión.
Los ejercicios como el remo también pueden ayudar a practicar el mindfulness durante los entrenamientos y en el día a día. De hecho, los remistas de élite han asegurado a los equipos de investigación que cuentan las repeticiones o se centran en cada una de las repeticiones para estar presentes en el momento, de manera que priorizan la práctica del mindfulness y su capacidad para estar presentes.
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Texto: Ashley Lauretta