5 beneficios de usar una máquina de remo según los expertos

El remo es perfecto para entrenar todo el cuerpo o recuperarse de forma activa, ya que te permite elegir la intensidad del ejercicio.

Las investigaciones demuestran que, hecho de la forma apropiada, el remo activa más del 80 % del cuerpo, lo que lo convierte en una opción ideal para entrenar todo el cuerpo, ya que combina cardio (aumenta la frecuencia cardiaca), resistencia (mejora el aguante) y entrenamiento de fuerza (activa y pone en movimiento varios grupos musculares). Al igual que con cualquier tipo de ejercicio, es recomendable alternar entrenamientos a lo largo de la semana para evitar desequilibrios musculares. Para quienes practiquen remo, numerosos estudios sugieren que complementarlo con entrenamientos de fuerza de alta resistencia en días alternos no solo ayuda a prevenir lesiones, sino que también activa diferentes grupos musculares.

Hay muchas formas de optimizar los entrenamientos en la máquina de remo, según los objetivos que tengas. Si quieres centrarte en la potencia, presta especial atención a las piernas. Según Neil Bergenroth, campeón nacional de remo de EE. UU., entrenador de remo y director de Grow Tulsa (un programa de la asociación Tulsa Youth Rowing Association), esto se haría durante la "fase de impulso", es decir, el momento en el que empujas la máquina en dirección opuesta a ti usando los pies y las piernas.

"Si una persona hace esto de forma correcta, puede levantar unos kilos del asiento de la máquina y suspender su peso corporal con la empuñadura", explica Bergenroth. "Cuanto mejor esté en esa posición de suspensión el cuerpo, más fuerza producirá el atleta al empujar con los pies y sujetar la empuñadura. Si un atleta consigue hacer esto, es comparable a pasar de un motor de cuatro cilindros a uno de ocho".

Sin embargo, si estás haciendo un entrenamiento de resistencia, Diver sugiere que empujes con menos fuerza en las piernas para permitir que tu cuerpo se recupere. Para mantener el entrenamiento como un ejercicio aeróbico, Bergenroth afirma que si puedes conversar mientras haces remo, probablemente estés llevando el ritmo adecuado.

"Mientras tu frecuencia cardiaca se mantenga baja, entre un 30 y un 60 % de la frecuencia cardiaca máxima (o un poco más alta si ya tienes bastante experiencia entrenando), un entrenamiento de remo puede servir como recuperación activa", afirma.