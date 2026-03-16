¿Qué diferencia hay entre las zapatillas de running y las zapatillas para caminar?

Forma curva y altura del talón



El talón acampanado suele ser evidente cuando miras unas zapatillas de lado, ya que sobresale ligeramente en la parte inferior trasera de las zapatillas. La altura del talón es la altura de la parte posterior de las zapatillas. Una mayor altura suele estar relacionada con una mayor amortiguación y capacidad de respuesta.

Zapatillas de running

El running genera de dos a tres veces el peso corporal por zancada, por lo que las zapatillas de running necesitan mediasuelas más gruesas y reactivas. Las zapatillas de running suelen tener entresuelas más gruesas y compuestos de espuma más avanzados para soportar cargas repetidas de alto impacto.

Zapatillas para caminar

Al caminar mantienes uno de los pies en el suelo en todo momento, por lo que no necesitas el mismo nivel de amortiguación que al hacer running. Con menos amortiguación, las zapatillas para caminar pesan menos, por lo que puedes caminar más rápido y arrastrar menos los pies. Las zapatillas para caminar suelen tener una mediasuela más firme que favorece el movimiento controlado hacia delante en lugar del rebote.