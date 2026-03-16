¿Qué diferencia hay entre las zapatillas de running y las zapatillas para caminar?

Zapatillas de running vs. zapatillas para caminar: ¿en qué se diferencian?
Guía de compra
Zapatillas de caminar vs. zapatillas de running: ¿son lo mismo? Descubre las diferencias clave en amortiguación, flexibilidad y diseño para elegir las zapatillas adecuadas para caminar o hacer running.
Conclusiones rápidas:
- Las zapatillas de running están diseñadas para soportar un mayor impacto y propulsión hacia delante.
- Las zapatillas para caminar priorizan la estabilidad, la durabilidad y las transiciones suaves del talón a la puntera.
- Las zapatillas de running pueden servir para caminar, pero las zapatillas para caminar no suelen ser ideales para running.
- La elección correcta depende del nivel de impacto, el ritmo y el tiempo que pases de pie.
Los movimientos de caminar y de running son similares, por lo que es fácil asumir que son lo mismo. Pero hay diferencias clave que pueden afectar a la comodidad, el rendimiento e incluso el riesgo de lesiones. La mayoría de las zapatillas para caminar no son ideales para running, aunque sí puedes usar unas zapatillas de running para caminar.
La diferencia entre las zapatillas de running y las zapatillas para caminar se reduce al impacto, la amortiguación, la flexibilidad y la propulsión. Las zapatillas de running están diseñadas para soportar fuerzas de impacto más elevadas y un impulso hacia delante, mientras que las zapatillas para caminar están diseñadas para un movimiento controlado, del talón a la puntera, y para pasar largos períodos de tiempo de pie.
¿Se pueden usar las mismas zapatillas para caminar y running?
Si caminas todos los días para hacer ejercicio, ir al trabajo o hacer recados, las zapatillas de running pueden funcionar bien porque suelen proporcionar más amortiguación y absorción de impactos. Sin embargo, si la mayor parte de tu actividad consiste en estar de pie o caminar a paso lento durante largas horas, la plataforma más firme de unas zapatillas para caminar puede resultar más estable.
Zapatillas para caminar vs. zapatillas de running
Las zapatillas se dividen en modelos para caminar y para running porque el movimiento de cada ejercicio es diferente.
Básicamente, el patrón de pisada es diferente al correr y al caminar. Hay un momento cuando corres en el que ninguno de los dos pies toca el suelo, mientras que cuando caminas siempre tienes uno de los dos pies apoyado. (Lo mismo ocurre al hacer marcha atlética).
También hay una distribución del peso diferente al caminar y al correr. Los runners soportan entre el doble y el triple de su peso corporal en cada zancada, mientras que las personas que caminan tienen que gestionar una atracción gravitacional mucho menor.
Por eso, los expertos en running de Nike sugieren que las zapatillas de running son buenas para caminar, pero que no todas las zapatillas para caminar ofrecen las características que buscan los runners.
¿Qué diferencia hay entre las zapatillas de running y las zapatillas para caminar?
La diferencia está en el diseño, que se ha creado para cubrir las necesidades específicas de cada atleta. A continuación, te explicamos qué ofrece cada elemento principal de las zapatillas, según el deporte que practiques:
Amortiguación
La amortiguación es el grosor de la mediasuela de las zapatillas. Está diseñada para ayudar a absorber los impactos y reducir el esfuerzo del cuerpo.
Zapatillas de running
El running genera de dos a tres veces el peso corporal por zancada, por lo que las zapatillas de running necesitan mediasuelas más gruesas y reactivas. Las zapatillas de running suelen tener entresuelas más gruesas y compuestos de espuma más avanzados para soportar cargas repetidas de alto impacto.
Zapatillas para caminar
Al caminar mantienes uno de los pies en el suelo en todo momento, por lo que no necesitas el mismo nivel de amortiguación que al hacer running. Con menos amortiguación, las zapatillas para caminar pesan menos, por lo que puedes caminar más rápido y arrastrar menos los pies. Las zapatillas para caminar suelen tener una mediasuela más firme que favorece el movimiento controlado hacia delante en lugar del rebote.
Forma curva y altura del talón
El talón acampanado suele ser evidente cuando miras unas zapatillas de lado, ya que sobresale ligeramente en la parte inferior trasera de las zapatillas. La altura del talón es la altura de la parte posterior de las zapatillas. Una mayor altura suele estar relacionada con una mayor amortiguación y capacidad de respuesta.
Zapatillas de running
El running genera de dos a tres veces el peso corporal por zancada, por lo que las zapatillas de running necesitan mediasuelas más gruesas y reactivas. Las zapatillas de running suelen tener entresuelas más gruesas y compuestos de espuma más avanzados para soportar cargas repetidas de alto impacto.
Zapatillas para caminar
Al caminar mantienes uno de los pies en el suelo en todo momento, por lo que no necesitas el mismo nivel de amortiguación que al hacer running. Con menos amortiguación, las zapatillas para caminar pesan menos, por lo que puedes caminar más rápido y arrastrar menos los pies. Las zapatillas para caminar suelen tener una mediasuela más firme que favorece el movimiento controlado hacia delante en lugar del rebote.
Flexibilidad
Zapatillas de running
El running genera de dos a tres veces el peso corporal por zancada, por lo que las zapatillas de running necesitan mediasuelas más gruesas y reactivas. Las zapatillas de running suelen tener entresuelas más gruesas y compuestos de espuma más avanzados para soportar cargas repetidas de alto impacto.
Zapatillas para caminar
Al caminar mantienes uno de los pies en el suelo en todo momento, por lo que no necesitas el mismo nivel de amortiguación que al hacer running. Con menos amortiguación, las zapatillas para caminar pesan menos, por lo que puedes caminar más rápido y arrastrar menos los pies. Las zapatillas para caminar suelen tener una mediasuela más firme que favorece el movimiento controlado hacia delante en lugar del rebote.
Reactividad
La capacidad de respuesta es la sensación elástica o el rebote que se obtiene al caminar o correr con las zapatillas puestas. Una buena capacidad de respuesta puede ayudarte a correr o caminar más rápido.
Zapatillas de running
El running genera de dos a tres veces el peso corporal por zancada, por lo que las zapatillas de running necesitan mediasuelas más gruesas y reactivas. Las zapatillas de running suelen tener entresuelas más gruesas y compuestos de espuma más avanzados para soportar cargas repetidas de alto impacto.
Zapatillas para caminar
Al caminar mantienes uno de los pies en el suelo en todo momento, por lo que no necesitas el mismo nivel de amortiguación que al hacer running. Con menos amortiguación, las zapatillas para caminar pesan menos, por lo que puedes caminar más rápido y arrastrar menos los pies. Las zapatillas para caminar suelen tener una mediasuela más firme que favorece el movimiento controlado hacia delante en lugar del rebote.
Zapatillas de running vs. zapatillas para caminar para viajar
Para viajar, lo más importante es la comodidad y la versatilidad. Las zapatillas de running suelen ser la mejor opción para los días de viaje que implican largas caminatas por el aeropuerto, visitas turísticas y terrenos variables, ya que proporcionan más amortiguación. Las zapatillas para caminar pueden resultar más estables para pasear lentamente por la ciudad, pero suelen carecer de la versatilidad de unas zapatillas de running bien amortiguadas.
¿Qué zapatillas deberías elegir?
Elegir entre unas zapatillas de running y unas zapatillas para caminar depende del impacto que genere tu actividad, de lo rápido que te muevas y del tiempo que pases de pie. La decisión no siempre es clara. Estas opciones son las mejores en situaciones en las que no estás seguro:
- Sobre todo caminar → zapatillas para caminar
- Una mezcla de caminar y running → zapatillas de running
- Caminar largas distancias o a un ritmo más rápido → zapatillas de running
- Estar de pie durante largos períodos de tiempo → zapatillas para caminar
Opciones de zapatillas de running de Nike
Pegasus
Las Pegasus son unas zapatillas de entrenamiento diarias y reactivas que ofrecen una amortiguación duradera y un ajuste cómodo.
Structure
Las Structure son unas zapatillas de estabilidad ideales para el entrenamiento diario. Puede ayudar a corregir la sobrepronación con la ayuda de paredes laterales de espuma, al tiempo que proporciona una sensación de respuesta.
Alphafly
Las Alphafly están diseñadas para la velocidad en largas distancias, por lo que son una opción ideal para el día de la carrera para los corredores de media maratón y maratón. La mediasuela y la suela ZoomX ofrecen transiciones suaves y capacidad de respuesta.
Vomero
Las Vomero pueden ser unas buenas zapatillas híbridas si caminas y corres, gracias a su lujosa amortiguación.
Opciones de zapatillas Nike para caminar
Motiva
Las Motiva cuentan con una geometría de balancín y una amortiguación de longitud completa para una pisada suave en una amplia gama de actividades y ritmos. La zapatilla tiene un amplio antepié, arco y puntera para mayor comodidad, junto con una suela exterior Comfortgroove para una máxima absorción de impactos.
¿Las zapatillas de running se desgastan más rápido si caminas con ellas?
Caminar con zapatillas de running contribuye al desgaste de la mediasuela con el tiempo, pero caminar generalmente crea menos fuerza de impacto que el running. Como resultado, las zapatillas de running suelen durar más cuando se usan principalmente para caminar. Sin embargo, el uso diario puede comprimir la amortiguación gradualmente, por lo que la sustitución sigue siendo importante para la comodidad y la sujeción.
Preguntas frecuentes
¿Deberías comprar zapatillas diferentes para caminar y running?
Si sueles correr varias veces a la semana, lo mejor es usar zapatillas de running específicas para entrenar y otras para caminar o para el día a día. Esto preserva el rendimiento de la amortiguación y prolonga la vida útil de las zapatillas. Si solo corres de vez en cuando o combinas carreras ligeras con paseos, unas zapatillas de running versátiles pueden ser suficientes.
¿Son iguales las zapatillas para caminar y las zapatillas de running?
Las zapatillas para caminar y las zapatillas de running no son lo mismo. Cada modelo se ha diseñado pensando en los movimientos concretos de cada actividad para ayudarte durante la pisada.
"Caminar es un movimiento controlado, del talón a la punta, en el que siempre hay un pie en el suelo. Correr implica un mayor impacto en la bola del pie, una carga más rápida y un breve momento en el que ambos pies están sin tocar el suelo", afirma Melissa Lockwood, podóloga de Heartland Foot and Ankle Associates en Bloomington, Illinois.
Como resultado, las zapatillas de running necesitan más absorción de impactos y capacidad de respuesta, mientras que las zapatillas para caminar suelen ser más firmes y flexibles en el antepié.
¿Por qué los runners necesitan mediasuelas más gruesas?
Cuando un atleta corre, su cuerpo absorbe entre el doble y el triple de su peso corporal con cada zancada, explica Lockwood. "Este impacto repetido se acumula rápidamente a lo largo de los kilómetros", afirma. Una mediasuela más gruesa ayuda a dispersar esas fuerzas, lo que reduce la tensión en los pies, los tobillos, las rodillas, las caderas y la parte baja de la espalda. "No se trata tanto de la 'suavidad' como de una amortiguación controlada que proteja las articulaciones a lo largo del tiempo", afirma Lockwood.
¿Puedo usar las zapatillas de running para caminar?
La mayoría de las personas pueden caminar con seguridad con zapatillas de running. "Las zapatillas de running suelen proporcionar más amortiguación y sujeción que las zapatillas para caminar, lo que las hace perfectas, y a menudo muy cómodas, para caminar, para el uso diario o para viajar", afirma Lockwood.
¿Por qué las zapatillas para caminar no son buenas para running?
Las zapatillas para caminar suelen carecer de la amortiguación y la estabilidad suficientes para soportar las fuerzas de mayor impacto del running. "Con el tiempo, esto puede aumentar el riesgo de lesiones por uso excesivo, como fascitis plantar, fracturas por estrés, espinilleras o dolor en las articulaciones", afirma Lockwood. "Las zapatillas para caminar no están diseñadas para absorber el impacto del running, especialmente si se recorren varios kilómetros". Incluso las sesiones de running cortas con zapatillas para caminar pueden resultar inestables porque no están diseñadas para las mayores tasas de carga y la propulsión del antepié que implica el running.