Los mejores ejercicios con bandas de resistencia para principiantes

Hay varios motivos por los que las bandas de resistencia pueden ser una herramienta clave en la activación muscular. Antes de entrenar, las bandas de resistencia pueden aislar los grupos musculares que quieres trabajar en una sesión intensa para favorecer la activación. Además, pueden solucionar un problema frecuente de postura: el síndrome cruzado,

que puede darse en todo el cuerpo, tanto en el tren inferior (síndrome cruzado inferior) como en el superior (síndrome cruzado superior). El síndrome cruzado, muy habitual en las personas que pasan sentadas gran parte del día, causa la tirantez de la parte anterior del cuerpo, como los hombros o la pelvis, y el relajamiento de la cadena posterior, como los glúteos, la espalda o los isquiotibiales.

Cuando se desarrolla, es posible que notes que tienes una postura encorvada incluso cuando no estás en el escritorio. Si esto ocurre, a la parte posterior del cuerpo le vendrían bien unos cuidados adicionales antes de tu próximo entrenamiento con el fin de garantizar toda la eficiencia y potencia posible en los patrones de movimiento. Utiliza la banda de resistencia.

Por ejemplo, en un estudio de 2016 publicado en la revista Journal of Physical Therapy Science se demostró que las personas que utilizaban bandas de resistencia para dejar de encorvar los hombros y corregir la postura adelantada de la cabeza (dos señales del síndrome cruzado superior) experimentaban una mejora importante en la postura después de realizar una serie sencilla de movimientos específicos centrados en los músculos afectados.

Para fomentar una buena postura, las bandas de resistencia activan músculos que quizás están un poco desatendidos en la rutina diaria. Cuando se consigue la postura adecuada, los entrenamientos pueden mejorar mucho, ya que en los ejercicios se involucran los músculos correctos y se evita utilizar el resto.