3 entrenamientos para caminar aprobados por entrenadores

Caminar puede aportar muchos beneficios a la salud, pero uno de los más importantes es que dar más pasos cada día prolonga la vida, tal y como explica Sierra Nielsen, entrenadora personal certificada en Los Ángeles. ¿Cómo? Caminar aumenta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, lo que desencadena infinidad de beneficios para la salud mental y física.

Por ejemplo, el aumento del flujo sanguíneo al cerebro está relacionado con una mejor salud cognitiva y se asocia con una mejora de la atención, la memoria y la salud cerebral en general a medida que envejecemos, afirma Liu. Incluso puede reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer, según un informe de JAMA Network de 2022.

También tiene beneficios cardiovasculares. "Caminar fortalece el músculo cardiaco y reduce la rigidez de las arterias, por lo que el corazón puede bombear más sangre con menos esfuerzo. Eso reduce la frecuencia cardiaca en reposo y la tensión en las arterias", afirma Liu. "Además, mejora la circulación de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a que la sangre fluya con más facilidad".

Como esto disminuye la fuerza que empuja contra las paredes de las arterias, caminar puede ser realmente beneficioso para las personas con hipertensión arterial, especialmente si aceleran un poco el ritmo. Un metaanálisis de 2024 de 1700 estudios sobre personas con hipertensión reveló que caminar a buen ritmo (1,5 kilómetros cada 20 minutos) reducía la tensión arterial.

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Caminar también puede mejorar el estado de ánimo. "Es una actividad para la que nuestro cuerpo está diseñado, y eso por sí solo ya nos ayuda a reconectar", afirma Tang. "Las investigaciones demuestran que caminar puede ayudar a reducir los síntomas de la ansiedad y la depresión y, para muchas personas, es una buena forma de ponerse de buen humor".

Y aún más si se camina al aire libre, en la naturaleza, asegura. "Estar al aire libre en entornos naturales nos da perspectiva. Los estudios demuestran que las personas suelen dar menos vueltas a las cosas y se reducen esos bucles de pensamiento repetitivos que generan ansiedad. Te ayuda a desviar la atención de tu propia cabeza y a centrarte en el mundo que te rodea, y eso a mucha gente le aporta tranquilidad, le resulta esclarecedor y le ayuda a cambiar el chip".

Además, probablemente habrás notado que el simple hecho de caminar hace que te sientas mejor. "Nuestros cuerpos evolucionaron para moverse con regularidad, no para estar sentados durante largos períodos. Por eso, las personas sedentarias muchas veces se sienten rígidas o doloridas", dice Tang.

Esto le ocurre sobre todo a la gente que tiene alguna afección inflamatoria. "Los profesionales sanitarios suelen recomendar a las personas con molestias en las articulaciones o artritis que se mantengan activas, y caminar suele ser la opción más realista. El movimiento es la mejor medicina: un ejercicio sencillo que se lleve a cabo con constancia", explica Tang.