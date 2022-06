¿Cómo reduce el ejercicio la presión arterial?

No cabe la menor duda de que la actividad física favorece enormemente el estado general de la salud y que ofrece beneficios a nivel cardiovascular, metabólico y mental. Uno de los beneficios más conocidos del ejercicio es su capacidad para reducir la tensión arterial. Mantener la tensión arterial en unos niveles saludables es fundamental para aumentar la esperanza de vida.



De hecho, cuanto más alta sea la tensión arterial, mayor será el riesgo de sufrir patologías, enfermedades o incluso la muerte. Sin embargo, a diferencia de indicadores visibles como la grasa corporal, la hipertensión arterial a menudo pasa desapercibida. Por este motivo, la American Heart Association se refiere a ella como el "asesino silencioso".



Según el Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios humanos) de EE. UU., uno de cada tres adultos estadounidenses padece hipertensión arterial. Afortunadamente, tienes soluciones a tu alcance que ayudan a reducir la tensión arterial y que no requieren tomar medicamentos. Puedes reducir la tensión arterial adoptando una rutina de ejercicio regular y haciendo cambios en tu estilo de vida para aumentar tu actividad física. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber.