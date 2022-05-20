¿Cómo reduce el ejercicio la presión arterial?

Tensiómetro



Los profesionales de la salud pueden medir tu tensión arterial con un manguito inflable que se coloca alrededor del brazo. Este manguito aprieta el brazo para cortar el flujo sanguíneo de la arteria humeral. Pasados unos segundos, la constricción se relaja poco a poco para permitir que la sangre vuelva a fluir por la zona. El dispositivo detecta las vibraciones de la pared de la arteria para medir la presión que ejerce la sangre en las arterias y determinar si la tensión arterial es alta o baja.



Examen manual



Si no tienes la oportunidad de acudir a revisiones médicas con regularidad, puedes medir el nivel de tu tensión arterial en casa. Esta comprobación casera no te garantiza un resultado preciso, pero puede servirte de referencia.

Sitúa los dedos índice y anular en la parte interior de la otra muñeca. Palpa la zona hasta que encuentres el pulso. Este se sitúa justo debajo del pliegue de la muñeca, en la zona más cercana al pulgar. Pon un cronómetro durante 10 segundos y cuenta el número de pulsaciones que notes. Multiplica ese número por seis; el resultado será tu frecuencia cardiaca por minuto.



Suponiendo que no has hecho ninguna actividad física, una frecuencia cardiaca alta está asociada a la hipertensión arterial.