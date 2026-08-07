Come faccio ad allenarmi durante il ciclo mestruale? | Domande mai poste

A partire dal primo giorno del ciclo e per i 12 giorni successivi, gli ormoni sono ai loro livelli più bassi, il che rappresenta un vantaggio in termini di prestazioni. In questo periodo, il tuo organismo è più predisposto a correre più velocemente, recuperare meglio, farti sentire più energica e affrontare allenamenti ad alta intensità come lezioni di HIT, corse in pendenza o sprint. Sfrutta questo periodo per spingerti al limite.



Dall'ovulazione fino al giorno 20 circa entri nella fase moderata, in cui si verifica un picco di estrogeni che può farti sentire sicura e forte. È il momento di concentrarsi sulla resistenza e sulla forza. Aumenta le distanze e la durata degli allenamenti e inserisci sedute di resistenza nel tuo programma.