Outfit e vestiti estivi da donna

(189)
Genere 
(1)
Donna
Acquista per prezzo 
(0)
Sconti e offerte 
(0)
Taglia/Misura 
(0)
Colore 
(0)
Brand 
(0)
Fit 
(0)
Collezioni 
(0)
Caratteristiche 
(0)
Tecnologia 
(0)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita alta in tessuto antistrappo leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita alta in tessuto antistrappo leggero – Donna
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize corto dal taglio moderno – Donna
Nike Sportswear
T-shirt oversize corto dal taglio moderno – Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca in tessuto antistrappo leggera oversize – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Giacca in tessuto antistrappo leggera oversize – Donna
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita media in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita media in raso – Donna
CHF 57
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
CHF 125
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Best seller
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
CHF 75
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta corta aderente – Donna
Nike Sportswear
Canotta corta aderente – Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Canotta – Donna
CHF 57
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 45
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Canottiera da running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Canottiera da running Dri-FIT ADV – Donna
CHF 99.95
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
Best seller
Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
CHF 105
Nike Swift
Nike Swift Giacca da running packable Repel – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Giacca da running packable Repel – Donna
CHF 135
Nike Strike
Nike Strike Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Strike
Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 52
Nike SB
Nike SB T-shirt da skateboard
Nike SB
T-shirt da skateboard
CHF 40
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Shorts a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Shorts a vita media – Donna
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear Gonna a vita media con pieghe – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Gonna a vita media con pieghe – Donna
CHF 70
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt – Donna
CHF 35
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta aderente a costine – Donna
Nike Sportswear
Canotta aderente a costine – Donna
CHF 35
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
CHF 45
Nike SB
Nike SB T-shirt da skateboard
Nike SB
T-shirt da skateboard
CHF 40
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
29% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia oversize in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Maglia oversize in raso – Donna
28% di sconto
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 64.95
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
CHF 80

Abbigliamento per l'estate femminile: affronta il caldo con sicurezza

Fatti trovare pronta all'arrivo del caldo con i nostri vestiti estivi da donna, leggeri e traspiranti. Che la tua passione sia allenarti all'aperto o in palestra, abbiamo modelli pronti ad accompagnarti praticamente in ogni sfida. Scopri i capi più ariosi, ideali se cerchi una sensazione di freschezza anche con le temperature più alte. Puoi optare per versioni in colori e forme diverse, così avrai la certezza di trovare le soluzioni più adatte al tuo guardaroba.


Capi ideali per l'estate


I materiali intelligenti dei nostri outfit estivi da donna sono progettati per aiutarti a dare il massimo anche durante la stagione calda. Le texture morbide e i tessuti leggeri sono quasi impercettibili sulla pelle: nulla ostacolerà i tuoi allenamenti. I nostri materiali sono pensati per allungarsi insieme a te consentendoti di fare piegamenti, torsioni e affondi in tutte le direzioni. Cerchi un po' di supporto in più? I modelli con compressione avvolgono i muscoli proteggendoti dagli infortuni e tenendo i capi fermi mentre mi muovi. Le cuciture piatte, infine, prevengono le irritazioni della pelle aiutandoti ad allenarti più a lungo.


Tecnologia al servizio della freschezza


Pronta a dare il massimo? Grazie alla tecnologia intelligente Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle fresca e asciutta anche durante gli allenamenti più impegnativi. Questo materiale innovativo allontana il sudore favorendone una rapida evaporazione, per regalarti un comfort eccezionale. Con Nike Dri-FIT ADV raggiungiamo vette ancora più alte, unendo le intuizioni più approfondite degli atleti alla ricerca scientifica sullo sport. Parliamo di tecnologia modellata sul corpo, costruzione all'avanguardia e design funzionale: ogni elemento è appositamente studiato per ottimizzare la tua esperienza.


Linee traspiranti


Il nostro abbigliamento da donna per l'estate è progettato appositamente per consentirti di muoverti liberamente. Proponiamo canotte senza maniche, shorts ampi e T-shirt corte. I fit più larghi favoriscono la circolazione naturale dell'aria donandoti una sensazione di comfort estremo, mentre gli elastici in vita e le coulisse ti aiutano a trovare il fit perfetto. Nelle giornate variabili, le felpe con cappuccio sono una soluzione pratica da mettere e togliere quando serve. Trovi anche strati intermedi con maniche lunghe pensati per proteggere la pelle dal sole senza rinunciare a un'incredibile leggerezza.


Modelli per sfide di ogni genere


Qualsiasi sorpresa abbia in serbo la stagione, con i nostri capi d'abbigliamento estivi da donna potrai affrontarla senza problemi. Se ami dedicarti agli allenamenti ad alta intensità, prediligi i nostri bra con sostegno, coppe sagomate e spalline regolabili. Sei un'appassionata di yoga? Dai un'occhiata ai leggings morbidi, una scelta ideale per trovare la pace interiore. Se la tua passione è il pallone, invece, puoi mostrare la tua fede calcistica sfoggiando una divisa perfettamente coordinata, con stemma ricamato e tonalità fedeli all’originale. Il tocco in più? L'iconico Swoosh Nike che campeggia su ogni singolo capo della nostra collezione.


La nostra prossima sfida


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per prendere parte al nostro percorso, scegli vestiti estivi da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Questo è solo uno dei modi in cui stiamo cercando di contribuire a proteggere il futuro dello sport.