Qual è il sostegno giusto per me?

Per capirlo, devi avere a disposizione due informazioni: di quale taglia hai bisogno e quale esercizio andrai ad affrontare.



Correre crea molti rimbalzi. Se stai pianificando di andare a fare jogging o un po' di scatti, dovresti indossare un bra a sostegno elevato. Un livello di sostegno minore (o non indossare affatto un bra) può causare danni irreversibili ai tessuti e rallentare la tua andatura.



Il peso del seno varia da persona a persona ma, in ogni caso, dimensioni e peso influenzano quanto si muoverà e di quanto sostegno hai bisogno, anche per workout a bassa intensità come lo yoga.



Se hai un seno grande, prova Rival o Alpha, che possono essere regolati sulla schiena per migliorare il fit sia a livello della fascia che delle spalle, permettendoti di raggiungere un livello di compressione che risulta confortevole in movimento.



Per taglie più piccole, potresti provare un modello traspirante dal sostegno leggero per workout a bassa intensità come il bra Indy.



Una volta trovato il livello di sostegno adeguato, devi prestare attenzione al fit. Il bra giusto può minimizzare i rimbalzi, permettendoti di allenarti senza dolore e di rimanere concentrata sui tuoi obiettivi.