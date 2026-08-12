  1. Abbigliamento
    2. /
  2. Top, maglie e t-shirt

Top e T-shirt blu da donna

(97)
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials T-shirt – Donna
Nike Sportswear Club Essentials
T-shirt – Donna
CHF 30
Nike One Fitted
Nike One Fitted Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Victory
Nike Victory Maglia da tennis a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Maglia da tennis a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Pro
Nike Pro Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta corta Dri-FIT – Donna
CHF 42
Nike Zenvy
Nike Zenvy Canotta Dri-FIT – Donna
Nike Zenvy
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Top a manica singola Dri-FIT – Donna
Nike Zenvy
Top a manica singola Dri-FIT – Donna
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta aderente a costine – Donna
Nike Sportswear
Canotta aderente a costine – Donna
CHF 35
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Canotta corta da running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Canotta corta da running Dri-FIT ADV – Donna
CHF 105
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Away
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Away Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Away
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Donna
CHF 125
Nazionale brasiliana 2026 Match – Away
Nazionale brasiliana 2026 Match – Away Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nazionale brasiliana 2026 Match – Away
Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Donna
CHF 185
Nike Tempo
Nike Tempo Canotta da running Dri-FIT – Donna
Ultimi arrivi
Nike Tempo
Canotta da running Dri-FIT – Donna
CHF 35
Nazionale francese 2026 Match – Home
Nazionale francese 2026 Match – Home Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nazionale francese 2026 Match – Home
Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Donna
CHF 185
Jordan
Jordan Maglia girocollo con grafica Brasile - Donna
Jordan
Maglia girocollo con grafica Brasile - Donna
CHF 52
Inter 2026 Stadium SE
Inter 2026 Stadium SE Maglia da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Inter 2026 Stadium SE
Maglia da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Donna
CHF 115
Nike Pro
Nike Pro Canotta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 42
AFC Richmond 2026 Stadium – Home
AFC Richmond 2026 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
AFC Richmond 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
CHF 125
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Canotta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Court Collection
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 80
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Canotta da running – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift Aero-FIT
Canotta da running – Donna
CHF 75
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Top da running a manica corta – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift Aero-FIT
Top da running a manica corta – Donna
CHF 80
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 40
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Canotta corta da running Dri-FIT ADV – Donna
Best seller
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Canotta corta da running Dri-FIT ADV – Donna
CHF 80
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Advantage
Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike Club Rules
Nike Club Rules T-shirt
Nike Club Rules
T-shirt
CHF 52
Nike Tempo
Nike Tempo Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Jordan
Jordan T-shirt Ringer - Donna
Jordan
T-shirt Ringer - Donna
CHF 45
Paris Saint-Germain Away
Paris Saint-Germain Away Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain Away
Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT – Donna
CHF 80
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
CHF 35
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Maglia da tennis a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Advantage
Maglia da tennis a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike Golf Club
Nike Golf Club Polo da golf a manica corta Dri-FIT UV – Donna
Materiali riciclati
Nike Golf Club
Polo da golf a manica corta Dri-FIT UV – Donna
CHF 85
Nike Universa
Nike Universa Top a manica corta in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Top a manica corta in mesh – Donna
CHF 85
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Top da training con zip a tutta lunghezza – Donna
Best seller
Nike Pro Seamless
Top da training con zip a tutta lunghezza – Donna
CHF 75
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid T-shirt Nike Football – Donna
Atlético de Madrid
T-shirt Nike Football – Donna
CHF 35
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Donna
CHF 64.95
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain T-shirt Nike Football – Donna
Paris Saint-Germain
T-shirt Nike Football – Donna
CHF 40
Nike Sportswear Chill Lace
Nike Sportswear Chill Lace Maglia oversize – Donna
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Maglia oversize – Donna
CHF 64.95
Nike One Classic
Nike One Classic Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Classic
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
CHF 115
Chelsea FC Strike – Terza
Chelsea FC Strike – Terza Maglia da calcio a girocollo Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike – Terza
Maglia da calcio a girocollo Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
CHF 82
Nike Swift
Nike Swift Top da running con zip a 1/4 Dri-FIT UV – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Top da running con zip a 1/4 Dri-FIT UV – Donna
CHF 75
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Top da running Dri-FIT con zip a 1/4 – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo Flash
Top da running Dri-FIT con zip a 1/4 – Donna
CHF 64.95
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Donna
Articolo esaurito
Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper
Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Donna
CHF 125
Nazionale francese 2026 Stadium – Home
Nazionale francese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nazionale francese 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Donna
CHF 125
Inghilterra Strike
Inghilterra Strike Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Inghilterra Strike
Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT – Donna
CHF 64.95
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Canotta corta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Canotta corta Dri-FIT – Donna
CHF 45
Nike Universa
Nike Universa Maglia a manica lunga slim fit con cappuccio Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Maglia a manica lunga slim fit con cappuccio Dri-FIT – Donna
CHF 105
Nike SB
Nike SB Maglia stile football americano da skateboard in mesh
Nike SB
Maglia stile football americano da skateboard in mesh
CHF 75
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
CHF 40
FFF
FFF T-shirt Nike Football – Donna
FFF
T-shirt Nike Football – Donna
CHF 35
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
CHF 125
Paris Saint-Germain 2026/27 Match – Home
Paris Saint-Germain 2026/27 Match – Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain 2026/27 Match – Home
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
CHF 185
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Chelsea FC 2026/27 Match – Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
CHF 185
Inter Strike
Inter Strike Maglia da calcio a girocollo per allenamento Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Inter Strike
Maglia da calcio a girocollo per allenamento Nike Dri-FIT – Donna
CHF 85
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium – Home
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
CHF 125
Inter 2026/27 Stadium – Home
Inter 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Inter 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
CHF 125
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Away
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Away Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
CHF 115
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt corta slim fit – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt corta slim fit – Donna
CHF 40
WNBA Legends
WNBA Legends Maglia da basket Nike
Materiali riciclati
WNBA Legends
Maglia da basket Nike
CHF 94.95
Jordan
Jordan Canotta senza maniche – Donna
Jordan
Canotta senza maniche – Donna
CHF 45
Jordan Flight
Jordan Flight Maglia a manica lunga a righe – Donna
Jordan Flight
Maglia a manica lunga a righe – Donna
CHF 105
Nike Runway
Nike Runway Maglia – Donna
Materiali riciclati
Nike Runway
Maglia – Donna
CHF 130
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
CHF 80
Chelsea FC
Chelsea FC T-shirt Nike Football – Donna
Chelsea FC
T-shirt Nike Football – Donna
CHF 35
Inter
Inter T-shirt Nike Football – Donna
Inter
T-shirt Nike Football – Donna
CHF 35
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 45
Nike One Fitted
Nike One Fitted Capo midlayer con zip a 1/4 Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Capo midlayer con zip a 1/4 Dri-FIT – Donna
CHF 52
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Pro
Nike Pro T-shirt ampia – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
T-shirt ampia – Donna
CHF 42
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta corta aderente – Donna
Nike Sportswear
Canotta corta aderente – Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top aderente senza spalline – Donna
Best seller
Nike Sportswear
Top aderente senza spalline – Donna
CHF 45
Nike One
Nike One Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 45
Nike One Fitted
Nike One Fitted Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Donna
CHF 40
FFF
FFF T-shirt Nike Football – Donna
FFF
T-shirt Nike Football – Donna
CHF 35
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
CHF 125
Paris Saint-Germain 2026/27 Match – Home
Paris Saint-Germain 2026/27 Match – Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain 2026/27 Match – Home
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
CHF 185
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Chelsea FC 2026/27 Match – Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
CHF 185
Inter Strike
Inter Strike Maglia da calcio a girocollo per allenamento Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Inter Strike
Maglia da calcio a girocollo per allenamento Nike Dri-FIT – Donna
CHF 85
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium – Home
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
CHF 125
Inter 2026/27 Stadium – Home
Inter 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Inter 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Away
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Away Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
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Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt corta slim fit – Donna
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T-shirt corta slim fit – Donna
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WNBA Legends
WNBA Legends Maglia da basket Nike
Materiali riciclati
WNBA Legends
Maglia da basket Nike
CHF 94.95
Jordan
Jordan Canotta senza maniche – Donna
Jordan
Canotta senza maniche – Donna
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Jordan Flight
Jordan Flight Maglia a manica lunga a righe – Donna
Jordan Flight
Maglia a manica lunga a righe – Donna
CHF 105
Nike Runway
Nike Runway Maglia – Donna
Materiali riciclati
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Maglia – Donna
CHF 130
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
CHF 80
Chelsea FC
Chelsea FC T-shirt Nike Football – Donna
Chelsea FC
T-shirt Nike Football – Donna
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Inter T-shirt Nike Football – Donna
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T-shirt Nike Football – Donna
CHF 35
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 45
Nike One Fitted
Nike One Fitted Capo midlayer con zip a 1/4 Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Capo midlayer con zip a 1/4 Dri-FIT – Donna
CHF 52
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Pro
Nike Pro T-shirt ampia – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
T-shirt ampia – Donna
CHF 42
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta corta aderente – Donna
Nike Sportswear
Canotta corta aderente – Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top aderente senza spalline – Donna
Best seller
Nike Sportswear
Top aderente senza spalline – Donna
CHF 45
Nike One
Nike One Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 45
Nike One Fitted
Nike One Fitted Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Donna
CHF 40

T-shirt e top blu da donna: per una sensazione di freschezza e comfort

Che la tua passione sia allenarti in palestra o correre all'aperto, le nostre T-shirt blu da donna ti aiutano a dare il massimo mantenendo la giusta freschezza. Scopri design di peso medio in materiali incredibilmente morbidi, pensati per regalarti il massimo comfort in qualsiasi momento. Cerchi qualcosa di morbido e strutturato? Scegli T-shirt in cotone lavato, che mantengono la forma risultando lisce a contatto con la pelle. Proponiamo anche capi leggeri orientati alla traspirabilità, tra cui modelli senza maniche con aperture sulla schiena per far fuoriuscire più facilmente l'umidità.


Scopri i top blu da donna in tagli confortevoli, come le classiche T-shirt con fit ampio, ideali per un'impareggiabile sensazione di leggerezza. Cerchi qualcosa di più affusolato? Punta su un modello aderente con fascia elastica in jacquard sul fondo: rimarrà fermo anche durante le sessioni di allenamento più intense. Se la tua priorità è la flessibilità, scegli una versione con zip a 1/4 per un fit versatile: puoi chiudere la cerniera per avere più calore o aprirla per favorire una migliore circolazione dell'aria. Inoltre, i fori per i pollici forniscono una maggiore copertura tenendo ferme le maniche.


Scegli top blu navy da donna all'altezza della tua intensità. Esplora i modelli con tecnologia Nike Dri-FIT: questo rinomato materiale allontana il sudore dalla pelle per farlo evaporare più fretta, facendoti sentire sempre fresca e comoda. Dai un'occhiata anche ai top con sezioni in mesh sotto le braccia, ideali per favorire una migliore ventilazione nelle aree essenziali. Sono disponibili inoltre top azzurri da donna con spacchi laterali, ideati per consentirti di correre e muoverti senza limitazioni.


Prendersi cura dell'ambiente è un lavoro di squadra e siamo determinati a fare la nostra parte. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli top blu da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.