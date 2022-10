Le recensioni di Nike Training Club

"Ho seguito il programma Gym Strong di 8 settimane a casa ed è stato fantastico! Anche se disponevo di un'attrezzatura limitata (ho usato i manubri, una slam ball e una barra per trazioni), gli allenamenti sono abbastanza diversificati e non diventano ripetitivi, quindi rimangono divertenti e interessanti.

Considerando che l'app è gratuita, è altrettanto valida di altre che costano circa 10 £ al mese. L'app è molto semplice da usare ed è facile visualizzare il tuo programma di allenamento per giorno, per settimana o per 8 settimane. Il programma ha mantenuto la mia motivazione e la mia forma durante il lockdown."

"Questa app è la migliore che abbia trovato per gli allenamenti a casa. Consente di creare un programma giornaliero personalizzato in base ad altezza, peso e obiettivi di fitness. Puoi lasciare un feedback indicando il livello di difficoltà provato durante il programma, in modo da poter scegliere tra allenamenti più personalizzati. Puoi anche ascoltare la tua musica tramite l'app durante l'allenamento. Ma soprattutto, è gratis."

"Se hai appena iniziato o sei a un livello intermedio (perfino avanzato) non c'è niente di meglio. Uso questa app da febbraio di quest'anno dopo aver ricevuto un nuovo smartphone e non avrei potuto chiedere un regalo migliore. È fantastico poter disporre di conoscenze e aiuto GRATIS.

I programmi "I primi passi", "Bodyweight" e "Forma fisica" SONO I MIGLIORI. Sono una combinazione di cardio e sviluppo muscolare e attenzione a come e con che efficacia riesci a tenerti in forma man mano che avanzi con il programma allenandoti con l'intero pacchetto. Consiglio questa app a chiunque abbia bisogno di aiuto per iniziare e mantenere la motivazione. È molto utile. Almeno lo è stata per me! Grazie NIKE."