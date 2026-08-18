Polo bianche da donna: stile al top
Scegli un look classico con le polo bianche da donna Nike. Nella nostra gamma troverai una varietà di modelli, da quelli con taglio corto per un tocco moderno alle varianti senza maniche, fresche e leggere. Abbiamo anche polo da golf tradizionali a maniche corte in tessuti morbidi e ad asciugatura rapida. Tutti i nostri modelli sono progettati all'insegna del comfort, così potrai concentrarti solo sul tuo swing.
Qualunque sia il tuo sport, le nostre polo bianche da donna ti regalano un look perfetto. Le nostre opzioni in cotone con un tocco stretch offrono libertà di movimento e morbidezza, mentre i modelli in tessuto piqué di peso medio, con la caratteristica trama a nido d'ape dal fit più aderente, sono estremamente traspiranti. In più, i tessuti super morbidi ed ultra elasticizzati sono progettati per adattarsi a qualsiasi movimento.
Nelle giornate di sole, opta per le nostre polo bianche da donna a maniche lunghe, fresche e dal raffinato stile casual. Scopri le opzioni in materiali leggeri e dotati di protezione UV che proteggono dai raggi dannosi, oppure quelle con la celebre tecnologia Nike Dri-FIT antisudore. Si tratta di un tessuto che allontana l'umidità dal corpo facendola evaporare più rapidamente, per una pelle fresca e asciutta anche durante l'allenamento. Quando vuoi dare il massimo, i modelli con orlo a coste ti consentono di muoverti comodamente, dallo stretching ai piegamenti.
Vuoi fare un passo in più? Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le polo bianche da donna contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.