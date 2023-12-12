Come scegliere il bra giusto | Domande mai poste

I bra non devono essere solo comodi, ma anche elastici, flessibili e seguire i movimenti del tuo corpo. Dai tessuti tecnici traspiranti che rimangono asciutti e morbidi, agli elastici, le imbottiture e le zip che resistono al passare del tempo, ogni dettaglio è pensato per rendere il tuo bra comodo e resistente, oltre che per offrirti fit e sostegno ideali quando ti muovi.