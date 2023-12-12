Come scegliere il bra giusto | Domande mai poste

Domande mai poste
Il potere del bra
Ti diamo il benvenuto a Domande mai poste, la serie in cui risponderemo ai quesiti su seno, bra e attività fisica che non hai mai avuto il coraggio di porre.
Oggi approfondiremo il tema dei reggiseni sportivi, in particolare parleremo della taglia giusta. Risponderemo alle seguenti domande:
- Perché è importante investire in un reggiseno sportivo?
- Come faccio a calcolare le taglie dei bra Nike?
1. Perché è importante investire in un bra?
La progettazione e la produzione di un bra non sono cose da poco. Si inizia con la ricerca, lo sviluppo del bra e i test, e tutto questo ancor prima di avviare la produzione. Per alcuni modelli potrebbero volerci anni, poiché vengono progettati per la performance in una vasta gamma di taglie (rispetto ad abbigliamento e scarpe).
Tutto parte dal design
I bra non devono essere solo comodi, ma anche elastici, flessibili e seguire i movimenti del tuo corpo. Dai tessuti tecnici traspiranti che rimangono asciutti e morbidi, agli elastici, le imbottiture e le zip che resistono al passare del tempo, ogni dettaglio è pensato per rendere il tuo bra comodo e resistente, oltre che per offrirti fit e sostegno ideali quando ti muovi.
2. Come faccio a calcolare le taglie dei bra Nike?
All'inizio potresti non capirci molto, ma una volta che avrai capito come funzionano, le guide alle taglie e alle misure dovrebbero aiutarti a trovare il tuo punto di partenza. Ma ricordati che il modo migliore per trovare il fit giusto è provare il bra.
Per i bra Nike, le taglie partono dalla Small e aumentano le dimensioni della fascia, della coppa e dell'altezza delle spalline man mano che si arriva a taglie più grandi. A seconda del modello, alcuni elementi potrebbero variare. Alcune delle nostre tabelle, che includono le misure delle coppe, possono aiutarti a capire quali fanno al caso tuo. Altri modelli (spesso quelli senza stampaggio delle coppe separato) utilizzano la classificazione dalla XS alla XL.
Cambiamento costante
È importante ricordare che le dimensioni del tuo seno cambiano continuamente. Si riducono e aumentano in base al tuo peso, durante la gravidanza e le mestruazioni. Tienilo a mente quando cerchi il fit perfetto. Un bra adatto il primo giorno del ciclo potrebbe sembrare completamente diverso poche settimane dopo; perciò, vale la pena avere a disposizione taglie e modelli diversi per ogni situazione.
Dai un'occhiata alle altre domande mai poste per saperne di più sulle domande più frequenti su bra, seno e attività fisica.