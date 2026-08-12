Scarpe Nike Air Max 90 da donna: il massimo del comfort
Le Nike Air Max 90 da donna uniscono un look vintage alle ultime innovazioni in fatto di ammortizzazione. Siamo rimasti fedeli alle classiche scarpe da running ad alte prestazioni che hanno dato inizio a tutto: ti basta pensare alle iconiche suole waffle, ai design con strati cuciti e ai dettagli tramati. I materiali premium come la pelle scamosciata e liscia danno a questo amatissimo modello un tocco contemporaneo. Inoltre, le unità Air donano un'innegabile elasticità al tuo passo.
Le scarpe Nike Air Max 90 da donna si distinguono per la caratteristica forma chunky, con suole waffle in gomma dotate di un motivo a griglia in rilievo per una trazione che dura a lungo e uno stile ispirato alla tradizione. Non può mancare il dettaglio che dà il nome a queste scarpe, ovvero le unità Air ben visibili nel tallone: in combinazione con le intersuole in schiuma, assorbono l'impatto della corsa su strada offrendo allo stesso tempo un'ammortizzazione eccezionale e leggera.
Le nostre scarpe da donna Air Max 90 presentano un design elegante con collare imbottito e profilo basso, per un look essenziale e facile da abbinare. In più, la calzata avvolgente e sicura è morbida e confortevole. I classici dettagli in TPU sul tallone e sugli occhielli aggiungono un ulteriore livello di resistenza nelle zone chiave, contribuendo a creare l'iconico stile anni '90.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli le scarpe Nike Air Max 90 da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri usando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.