Completi da yoga

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Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 64.95
Nike Zenvy
Nike Zenvy Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike Zenvy
Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 110
Nike Zenvy
Nike Zenvy Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike Zenvy
Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 110
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 115
Nike One
Nike One Bra a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Bra a sostegno leggero – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 45
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza e vita alta con staffa – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza e vita alta con staffa – Donna
CHF 64.95
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Bra convertibile con imbottitura a sostegno leggero - Donna
Materiali riciclati
Nike Alate Minimalist
Bra convertibile con imbottitura a sostegno leggero - Donna
CHF 55
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Bra convertibile con imbottitura a sostegno leggero - Donna
Materiali riciclati
Nike Alate Minimalist
Bra convertibile con imbottitura a sostegno leggero - Donna
CHF 55
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Bra convertibile con imbottitura a sostegno leggero - Donna
Materiali riciclati
Nike Alate Minimalist
Bra convertibile con imbottitura a sostegno leggero - Donna
CHF 55
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Bra imbottito regolabile – Donna
Best seller
Nike Indy High Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 64.95
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 42
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 64.95
Nike Pro
Nike Pro Shorts – Bambina/Ragazza
Best seller
Nike Pro
Shorts – Bambina/Ragazza
CHF 32
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Bra imbottito regolabile – Donna
Best seller
Nike Indy High Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 64.95
Nike Swoosh
Nike Swoosh Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Best seller
Nike Swoosh
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 52
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 42
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
Best seller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings – Ragazza
CHF 42
Nike One
Nike One Bra halter imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Bra halter imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 52
Nike Swoosh
Nike Swoosh Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Best seller
Nike Swoosh
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Bra a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Bra a sostegno leggero – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 45
Nike Swoosh
Nike Swoosh Bra imbottito a sostegno medio (Plus size) – Donna
Materiali riciclati
Nike Swoosh
Bra imbottito a sostegno medio (Plus size) – Donna
CHF 52
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta – Donna
CHF 40
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza e vita alta con staffa – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza e vita alta con staffa – Donna
CHF 64.95

Outfit da yoga: concentrati sulla tua pratica

Sequenze che rafforzano la resistenza, impegnative posture di equilibrio, gradevoli posizioni di riposo: i nostri completi da yoga ti aiutano a muoverti armoniosamente e a tenere alta la concentrazione. Proponiamo capi dai tagli affusolati che ti permettono di muoverti liberamente senza distrazioni. In più, le trame a prova di squat forniscono la copertura di cui hai bisogno. Trovi anche tasche con zip, ideali per conservare gli oggetti essenziali in modo pratico e sicuro. Inoltre, i nostri bra offrono sostegno e stabilità, consentendoti di concentrarti sulla tua prossima posizione.


I nostri outfit da yoga sono progettati con cura per aiutarti a muoverti in modo fluido e concentrato. I leggings Nike, in tessuti pensati per offrirti un sostegno leggero, avvolgono perfettamente la silhouette, mentre tra le nostre maglie trovi modelli a maniche corte e lunghe, da selezionare secondo la stagione. Ti alleni al caldo? Cerca top corti e shorts leggeri: ti sembrerà di non indossarli. Se vuoi rimanere attiva durante la gravidanza, scegli i capi per la maternità, concepiti per adattarsi al tuo corpo che cambia.


I nostri set da yoga presentano tessuti di elevata qualità: la tecnologia Nike Dri-FIT, ad esempio, allontana il sudore dal corpo favorendone una rapida evaporazione, aiutandoti a mantenere il massimo comfort durante l'esecuzione degli asana più impegnativi e le lezioni di Ashtanga. Inoltre, le fibre InfinaSoft risultano delicate a contatto con la pelle: una soluzione perfetta per sessioni tranquille e rinvigorenti. I nostri completi da yoga presentano poi una maggiore elasticità, per accompagnarti nei movimenti mantenendo intatta la forma. Cerca i set da yoga abbinati se vuoi completare con un tocco coordinato i tuoi outfit.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Vuoi seguirci in questo percorso? Scegli i completi da yoga Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo i capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.