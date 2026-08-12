Bra imbottiti: massimo comfort per il tuo allenamento
Da sempre, noi di Nike aiutiamo le atlete ad allenarsi al massimo. Ecco perché i bra imbottiti Nike tengono tutto saldamente fermo, in modo che tu possa rimanere concentrata e comoda. I tessuti traspiranti allontanano il sudore e lo fanno asciugare rapidamente, mentre le fibre ultra elastiche si muovono insieme a te e mantengono la forma originale. Inoltre, le coppe lisce restano perfettamente invisibili sotto i capi da allenamento.
Sostegno e definizione
Sei alla ricerca di un bra che offra un sostegno aggiuntivo e una linea elegante? I nostri bra con imbottitura integrata sono quello che fa per te. Le coppe appositamente sagomate assicurano un ottimo controllo, mentre le finiture lisce e termosaldate creano una sensazione di comfort sulla pelle. In aggiunta, le spalline sottili offrono sostegno senza appesantire. Abbiamo anche i bra con imbottitura rimovibile, perfetti quando vuoi un po' di leggerezza extra.
Sentiti sempre a tuo agio
Poiché le varie discipline generano esigenze diverse, creiamo i nostri bra imbottiti in un'ampia gamma di opzioni. Con uno stile essenziale e tessuti elasticizzati, i nostri bra a sostegno leggero sono la scelta ideale per workout a basso impatto, come lo yoga o il pilates. Per attività come il ciclismo, l'escursionismo o i pesi, un bra imbottito con sostegno medio assicura il giusto controllo. Devi affrontare una corsa impegnativa? Scegli un bra a sostegno elevato per ridurre i rimbalzi e proteggere la schiena. In più, le sezioni in mesh nelle aree dove si accumula più calore aumentano la ventilazione dove è necessario.
Bra imbottiti per la gravidanza
Quando si è in attesa, un bra ben aderente è essenziale per dare al corpo in trasformazione il sostegno di cui ha bisogno. I bra imbottiti premaman Nike sono realizzati con materiali extra elastici, in modo che possano adattarsi alle forme delle future mamme, pur garantendo un controllo e una protezione efficaci durante l'allenamento. Se stai allattando, cerca i modelli a più strati realizzati in fibre traspiranti che aiutano a rimanere fresche e comode. E grazie ai bra con imbottitura fissa non devi pensare a nulla, se non ai tuoi traguardi sportivi.
Imbottiture performanti
Stile e funzionalità devono andare di pari passo quando si tratta di abbigliamento sportivo: i nostri bra con imbottitura integrata sono disponibili in una selezione di design e colori, per soddisfare qualsiasi necessità e preferenza. Troverai modelli con zip anteriore, senza chiusura e regolabili, oltre a silhouette che includono opzioni a fascia, a top o con spalline incrociate sul retro. Riguardo a stampe e colori, puoi optare per tinte vivaci e grintose o scegliere una decorazione d'effetto per ottenere il massimo impatto. Preferisci restare sul semplice? Scegli tonalità versatili e neutre che stanno bene con tutto. Cosa non può mai mancare? Ovviamente l'iconico Swoosh Nike.
Proteggiamo insieme il futuro
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli i bra imbottiti da donna contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.