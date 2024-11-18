Come si lava un bra? | Domande mai poste

Domande mai poste
Piccoli seni, grandi seni e coppe che si arricciano
Ti diamo il benvenuto a Domande mai poste, la serie in cui risponderemo ai quesiti su seno, bra e attività fisica che non hai mai avuto il coraggio di porre.
Quando si tratta di problemi con i bra, ci sono tanti argomenti di cui parlare. Oggi rispondiamo ai seguenti quesiti:
- Quale bra si adatta a un seno piccolo e un ampio torace?
- Dove posso trovare il giusto sostegno per un seno grande?
- Come si può evitare che le coppe si arriccino?
1. Quale bra si adatta a un seno piccolo e un ampio torace?
Può essere un incubo trovare il giusto fit quando nei negozi non ci sono bra adatti alle tue proporzioni. Ma non perdere la speranza, ci sono taglie che vanno bene per ogni tipo di corpo, compreso il tuo.
Quando cerchi il fit perfetto, punta a un bra dal range di taglie più specifico. Il bra Alpha, per esempio, è superconfortevole, offre sostegno elevato ed è disponibile in taglie per coppe più piccole con toraci grandi. Per un fit ancora più specifico, prova il bra Rival, disponibile dalla 0A alla 7F.
2. Dove posso trovare il giusto sostegno per un seno grande?
Il seno non è provvisto di sostegno integrato e questo vuol dire che si muove insieme a noi: di lato, in verticale e in orizzontale. Più il seno è grande, maggiori sono i rimbalzi. Quindi, per chi ha un seno grande è ancora più importante trovare modelli che offrono un maggiore sostegno, anche per le attività a basso impatto.
I modelli che offrono copertura e compression fit maggiori possono aiutare ad attenuare la sensazione di disagio o dolore, per cui è consigliabile dedicare un po' di tempo alla ricerca di quello giusto. I bra Rival e Alpha si regolano entrambi sulla schiena, per cui offrono alle atlete con un seno più grande un fit migliore sia sulla fascia che sulle spalle. Trovare il fit giusto vuol dire avere la giusta quantità di compressione per sentirsi a proprio agio mentre ti muovi.
3. Come posso evitare che il mio bra si arricci?
Alzi la mano chi almeno una volta ha tirato un bra fuori dalla lavatrice e l'ha trovato deformato. O si è dovuta interrompere nel bel mezzo di un allenamento perché il bra si stava spostando. Le coppe che si arricciano ti mettono fuori gioco e sono molto fastidiose quando indossi un reggiseno con imbottiture rimovibili. Muovendosi, possono piegarsi e arrotolarsi, creando rigidità e attrito.
Lavalo e via
I cicli di lavaggio in lavatrice (soprattutto la centrifuga) sono spesso la causa per cui il tuo bra si deforma. Il segreto per evitare questo inconveniente è estrarre le imbottiture prima di mettere il bra in lavatrice, e lavarle quindi a mano. Ricorda di lasciarle asciugare all'aria. Se metti le imbottiture nell'asciugatrice potrebbero deformarsi o potrebbero formarsi delle pieghe.
Quando inserisci di nuovo le imbottiture nel bra, assicurati che siano nel verso giusto (dritte e non di traverso) e prenditi un po' di tempo per sistemarle bene. Dopodiché sei pronta per iniziare.
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