- Guida agli acquistiI migliori articoli da running invernali Nike tutti da scoprire
- Guida agli acquistiCome scegliere la giacca (o lo smanicato) da running Nike ideale per le basse temperature
- Guida all'acquistoCosa indossare per i workout invernali all'aperto
- Guida all'acquistoI migliori articoli Nike per le escursioni invernali
- Guida all'acquistoLeggings rosa Nike per tutti i tipi di allenamento
- Guida all'acquistoI migliori leggings Nike per il freddo
Abbigliamento invernale da running da donna: dai la svolta ai tuoi allenamenti
Quando le temperature iniziano ad abbassarsi, ti occorre un abbigliamento invernale da running da donna che ti tenga al caldo durante l'allenamento. Le nostre maglie a maniche lunghe e i leggings a vita alta ti assicurano copertura e il giusto livello di calore. La tecnologia Nike Therma-FIT regola la naturale temperatura del corpo, mentre il tessuto compressivo favorisce l'afflusso di sangue ai muscoli, aiutando a prevenire le lesioni durante il riscaldamento e favorendo il recupero durante il defaticamento. Per ancora maggior calore, indossa una giacca o uno smanicato della nostra collezione di abbigliamento da running da donna per l'inverno; tra questi, i modelli trapuntati sono progettati per intrappolare l'aria tra gli strati, pur rimanendo leggeri.
Scopri quali sono le caratteristiche più comode per te, come il colletto o le tasche foderati in fleece. L'orlo con coulisse consente di regolare la vestibilità al variare della temperatura, mentre i polsini elasticizzati aiutano a trattenere il calore. Se vuoi portare con te i tuoi oggetti essenziali, opta per i modelli con pratiche tasche. Crediamo che ogni atleta debba sentirsi a proprio agio durante l'attività fisica. Ecco perché realizziamo i nostri capi di abbigliamento invernale da running da donna in un'ampia gamma di stili e vestibilità, dalle tonalità neutre alle stampe vivaci. Senza dimenticare l'iconico Swoosh presente su ogni capo, simbolo distintivo di Nike.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti a noi, scegli l'abbigliamento invernale da running da donna contrassegnato con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.