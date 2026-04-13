Running e ciclismo a confronto: qual è l'allenamento migliore per me?

Running e ciclismo sono tra gli esercizi aerobici più popolari del pianeta, e c'è un motivo. Hanno caratteristiche uniche: la corsa è un esercizio ad alto impatto e a carico naturale, mentre il ciclismo è a basso impatto e adatto alle articolazioni. Tuttavia, secondo la Cleveland Clinic, entrambe utilizzano grandi gruppi muscolari, aumentano la frequenza cardiaca in modo benefico, migliorano la funzione polmonare e favoriscono la salute mentale.

Ma se le tue giornate sono fitte di impegni e hai tempo solo per una di queste attività, quale dovresti scegliere? Non si può stabilire quale sia l'attività migliore in assoluto, ma qual è la più adatta a te. Ecco i fattori che possono aiutarti a fare questa scelta.