Sette gruppi muscolari che attivi correndo

Non esiste una sensazione paragonabile a quella che si prova quando si finisce una corsa. Il corpo si è impegnato al massimo e l'ondata di endorfine provoca la famosa euforia del runner. Ma quali muscoli si attivano nello specifico durante la corsa? Forse la parte inferiore del corpo, poiché sono i piedi a spingerti in avanti? Oppure la parte superiore, con le braccia che danno lo slancio? Scopriamolo insieme.

Il nostro corpo è nato per correre

Gli esseri umani sono gli unici primati bipedi. In altre parole, stiamo eretti su due gambe. Correre è nel nostro DNA. Ci siamo evoluti per la corsa. Di fatto, alla luce dell'evoluzione del nostro corpo, molti scienziati ritengono che siamo i migliori corridori del pianeta sulla lunga distanza. Non necessariamente velocisti, perché non siamo in grado di battere un ghepardo. Ma la nostra andatura durante la corsa, insieme alla termoregolazione consentita dal sudore, ci rende adatti ad affrontare lunghe distanze.

Quali sono dunque i fattori biomeccanici della nostra corsa che ci rendono runner tanto efficaci? Quali gruppi muscolari si attivano durante la corsa? E quanti muscoli vengono usati quando si corre?

La biomeccanica della corsa

Secondo lo studio di riferimento pubblicato nel 1998 da Gait & Posture, esistono due fasi principali nel passo del runner:

Appoggio, ovvero quando il piede è a terra Oscillazione, ovvero quando il piede è sospeso

Questa alternanza è nota come ciclo del passo. La fase di appoggio è quando il piede entra in contatto con il terreno. Quando si solleva il piede da terra e si sposta in avanti, si entra nella fase di oscillazione. Il corpo è in fase di fluttuazione quando entrambi i piedi sono staccati da terra. Il ciclo si ripete per tutta la corsa e determina l'avanzamento.

Durante le diverse fasi dell'oscillazione si attivano vari muscoli. Per correre più velocemente o per migliorare la tecnica, è utile capire quali muscoli importanti sono coinvolti nella corsa.