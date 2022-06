Quante calorie si bruciano durante una corsa?

Più velocemente o più a lungo corri, più calorie bruci. Infatti, distanza e velocità sono importanti. Quando ti alleni, man mano che la frequenza cardiaca aumenta, consumi più energia. Una frequenza cardiaca maggiore consuma più energia. E non solo: aumenta anche la quantità di calorie bruciate dopo la corsa, mentre il corpo recupera. Una corsa di un chilometro a intensità moderata non brucia le stesse calorie di una di cinque chilometri alla stessa intensità.

Tuttavia, puoi bruciare più calorie se corri ad alta intensità per un chilometro e poco più, ad esempio con sprint ripetuti.

È risaputo che l'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) brucia più calorie rispetto alle sessioni di corsa più lunghe, nonostante duri appena dai sei ai 15 minuti. Ciò confuta la credenza secondo cui correre più a lungo equivale automaticamente a più calorie bruciate.

Quando corri nella zona di frequenza cardiaca anaerobica, nota anche come "effetto afterburn", lavori senza ossigeno. Il tuo corpo è costretto a scomporre il glicogeno per produrre ATP, e ciò non solo ha un costo energetico elevato, ma richiede anche periodi più lunghi di recupero dell'ossigeno. Tale processo è noto anche come consumo di ossigeno in eccesso post-allenamento (excess post-exercise oxygen consumption, EPOC).

Uno studio condotto dalla Azusa Pacific University ha misurato il totale delle calorie bruciate da un allenamento HIIT di sei minuti. A causa dell'EPOC e dell'effetto afterburn, il 20% dei partecipanti ha bruciato 400 calorie per 24 ore dopo l'allenamento, nonostante avesse bruciato in media solo circa 63 calorie nei sei minuti di sessione.

La cardio costante a bassa intensità (LISS) viene eseguita in modo aerobico per circa un'ora. Un esercizio aerobico prevede la presenza di ossigeno, e non crea quindi l'effetto EPOC. La quantità totale di calorie bruciate viene consumata durante la corsa. Questo rimane un modo efficace per perdere peso, perché permette comunque di aumentare il consumo energetico e creare un deficit calorico, soprattutto se si tratta di jogging su lunghe distanze. L'aumento dell'intensità, piuttosto che della distanza, ha risultati più positivi in termini di calorie bruciate.

La velocità è solo uno dei modi per aumentare l'intensità della corsa al fine di bruciare più calorie. Un'altra strategia per aumentare l'intensità è correre in salita. Puoi ad esempio impostare una pendenza su un tapis roulant o correre in collina. Anche se la tua andatura è più lenta di quella che riusciresti ad adottare su una superficie piana, correre in salita attiva il 9% in più di fibre muscolari a ogni falcata. Per farlo, ti serve più energia e quindi bruci più calorie.