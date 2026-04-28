Edizione speciale di Nike Vomero Premium e Pegasus Premium di Melitta Baumeister

Alta moda e alte prestazioni: una combo vincente. Melitta Baumeister e Nike hanno unito le forze per reinterpretare in chiave urbana Vomero Premium e Pegasus Premium, i modelli da running Nike pensati l'uno per il massimo comfort, l'altro per la massima reattività. Nota per il suo design scultoreo, Baumeister ha prestato il suo occhio artistico per reinventare queste celebri silhouette Nike, dimostrando che le scarpe da running sono adatte per tutti e per la vita di tutti i giorni.

Per chi ama le scarpe da running Nike e cerca un modello per esprimersi liberamente, questa edizione speciale è disponibile a partire dalla prima settimana di aprile 2026 su MelittaBaumeister.com, su SNKRS, presso numerosi punti vendita Dover Street Market e presso store Nike e NBHD selezionati in tutto il mondo.