Blauwe sneakers en schoenen voor dames

Nike Tennis Centre SE "Florette"
Nike Tennis Centre SE "Florette" Damesschoenen
Nike Tennis Centre SE "Florette"
Damesschoenen
€ 119,99
Air Jordan 3 Retro 'Sport Renaissance'
Air Jordan 3 Retro 'Sport Renaissance' Damesschoenen
Net binnen
Air Jordan 3 Retro 'Sport Renaissance'
Damesschoenen
€ 209,99
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Caitlin 1 'Caitlin Blue' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Basketbalschoenen
€ 139,99
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Trainingsschoenen voor heren
Nike Free Metcon 7
Trainingsschoenen voor heren
€ 129,99
Nike Vomero Plus 'Keely Hodgkinson'
Nike Vomero Plus 'Keely Hodgkinson' Hardloopschoenen voor dames (straat)
Bestseller
Nike Vomero Plus 'Keely Hodgkinson'
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 189,99
Book 2 'Tigers'
Book 2 'Tigers' Basketbalschoenen
Net binnen
Book 2 'Tigers'
Basketbalschoenen
€ 159,99
Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod skateschoenen
Nike Air Max Ishod
skateschoenen
€ 109,99
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Basketbalschoenen
€ 109,99
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Trainingsschoenen voor dames
Nike Metcon 10
Trainingsschoenen voor dames
€ 139,99
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
Bestseller
Nike Zoom Fly 6
Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
€ 169,99
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low Protro
Basketbalschoenen
€ 209,99
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Herenschoenen
Nike SB PS8
Herenschoenen
€ 119,99
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Customized basketbalschoenen
Customize
Net binnen
Sabrina 4 By You
Customized basketbalschoenen
€ 159,99
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketbalschoenen
Net binnen
LeBron XXIII
Basketbalschoenen
€ 199,99
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
Nike Vaporfly 4
Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
€ 259,99
Jordan NOLA
Jordan NOLA Slippers voor dames
Jordan NOLA
Slippers voor dames
€ 44,99
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketbalschoenen
€ 179,99
Nike Marina
Nike Marina Slippers voor dames
Nike Marina
Slippers voor dames
€ 29,99
NikeSKIMS Rift Satin
NikeSKIMS Rift Satin Damesschoenen
NikeSKIMS Rift Satin
Damesschoenen
€ 169,99
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Herenschoenen
Nike Air Max 90 Drift
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 139,99
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 trainingsschoenen voor dames
Nike Free Metcon 7
trainingsschoenen voor dames
€ 129,99
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Custom low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Custom low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 119,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Customized high-top voetbalschoenen (kunstgras)
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Customized high-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 129,99

Damesschoenen in het blauw: voor demping en comfort

Bij Nike vinden we dat iedere sporter het verdient om zich goed te voelen en er goed uit te zien. En daar helpen onze blauwe schoenen voor dames bij. Ze zitten vol technologische snufjes, zoals je van Nike gewend bent. We helpen je graag zelfverzekerd te sporten. Dus of je nu een sprint trekt op de baan of de sportschool induikt, met blauwe sneakers voor dames haal je eruit wat erin zit. We hebben heel veel frisse tinten, van damessneakers in navy tot koningsblauwe schoenen voor dames. En op elk paar vind je de iconische Nike Swoosh als bewijs van premium kwaliteit.


Maximaal comfort


We maken alle blauwe sneakers voor dames met innovatieve technologie, zodat elke stap voelt alsof het de eerste is. Het verende foam en de luchtkussens in de zool beschermen je gewrichten tegen de impact van je stappen. Zo kom je lange trainingssessies goed door, met minder risico op blessures. Onze donkerblauwe en lichtblauwe sneakers voor dames zijn ook nog eens gemaakt van lichte materialen. Zo kun jij een hoog tempo langer volhouden.


Ingebouwde stabiliteit


Op onze blauwe schoenen voor dames behoud jij de controle. De speciale structuur bij de enkels, voetbogen en hielen zorgt voor extra stabiliteit en ondersteuning. Zo heb je minder kans op blessures bij intensief sporten. Voor gewichtheffen zijn er blauwe damessneakers met bredere zolen voor meer balans. Het grotere oppervlak houdt je stevig met beide benen op de grond. Voor dynamische bewegingen kies je voor blauwe damesschoenen met een technisch mesh bovenwerk. De ingebouwde stretch geeft je alle flexibiliteit om te squatten en springen. En wat dacht je van flexgroeven onder de zool? Daarmee kunnen je voeten op natuurlijke wijze bewegen en kun jij jezelf pushen om je doelen te bereiken.


Voor elke uitdaging


Wat de dag je ook brengt, wij hebben blauwe sneakers voor dames die erbij passen. Train je voor een marathon? Onze hardloopschoenen voor op de weg hebben extra dik foam in de zolen en superzachte demping. Dit helpt schokken op te vangen en spiervermoeidheid te verminderen. De elastische bandjes aan de binnenkant zitten stevig om je middenvoet, zodat je schoen goed blijft zitten. Nike Air Zoom units veren terug om de impact van elke stap op te vangen. Zo heb jij het gevoel dat je op wolken loopt. En blauwe damessneakers met een strak design en een bovenwerk van stevig leer geven je casual outfits een iconische twist.


Schrijf voetbalgeschiedenis


Op Nike blauwe voetbalschoenen voor dames speel jij je beste wedstrijd. Voetbalschoenen met een NikeSkin contactzone brengen je voet dichter bij de bal door het bovenwerk van technisch mesh. Dit betekent dat je meer balcontrole hebt bij het dribbelen en passen, ook bij nat weer. Onze lichtblauwe en donkerblauwe schoenen voor dames hebben een natuurlijke pasvorm, zodat je voeten helemaal vrij kunnen bewegen. En als je op gras speelt, houd je op blauwe damesvoetbalschoenen met noppen de controle tijdens snelle acties en draaibewegingen.


De toekomst van de sport


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan voor blauwe sneakers voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.