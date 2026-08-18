  1. Wandelen
    2. /
  2. Schoenen

Wandelschoenen voor dames

(20)
Nike Motiva
Nike Motiva Wandelschoenen voor dames
Nike Motiva
Wandelschoenen voor dames
€ 109,99
Nike Initiator
Nike Initiator Damesschoenen
Bestseller
Nike Initiator
Damesschoenen
€ 84,99
Nike V5 RNR SE
Nike V5 RNR SE Damesschoenen
Nike V5 RNR SE
Damesschoenen
€ 89,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesschoenen
Bestseller
Nike P-6000
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
€ 79,99
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Trailrunningschoenen voor dames
Nike Wildhorse 10
Trailrunningschoenen voor dames
€ 149,99
Nike Motiva 2
Nike Motiva 2 Wandelschoenen voor dames
Nike Motiva 2
Wandelschoenen voor dames
€ 109,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen met reflecterende accenten
Bestseller
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 129,99
Nike Promina
Nike Promina Wandelschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Promina
Wandelschoenen voor dames
€ 69,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen
Bestseller
Nike P-6000
Schoenen
€ 119,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike Aura Edge
Nike Aura Edge Damesschoenen
Nike Aura Edge
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen
30% korting
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Herenschoenen
Nike Zoom Vomero 5
Herenschoenen
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
30% korting
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Free 2025
Work-outschoenen voor dames
30% korting
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Herenschoenen
Nike Zoom Vomero 5
Herenschoenen
30% korting
Gerelateerde verhalen

Wandelschoenen voor dames: comfort bij elke stap

Of je nu door het bos of over asfalt wandelt, je loopt comfortabel op Nike wandelschoenen voor dames. Je zweeft moeiteloos over alle ondergronden met ondersteunende wandelschoenen die toch flexibel aanvoelen. Voor een stevige grip op gladde ondergronden kies je voor vrouwenwandelschoenen met Vibram profielzolen. Of blijf kilometerslang doorgaan op schoenen met dikke, dempende tussenzolen.


Schoenen vol techniek


In 1978 lanceerde Nike de eerste hardloopschoenen met luchtkussens in de zool. Maar daar hield het niet op. Dezelfde krachtige technologie zit nog steeds in onze wandelschoenen voor dames. Op welke ondergrond en op welk tempo je ook loopt, onze schoenen zijn gemaakt voor beweging. Denk bijvoorbeeld aan ZoomX tussenzolen. Die zijn gemaakt met foam dat is uitgevonden voor de ruimtevaart. Deze geavanceerde demping geeft energie terug, zodat jij met elke stap vooruit veert. Zoek je dameswandelschoenen die geschikt zijn voor elk seizoen? Kies dan voor technische mesh stoffen die altijd soepel blijven, ook als ze nat worden.


Stabiliteit op elke ondergrond


Onze wandelschoenen hebben verschillende niveaus van stabiliteit. Voor sommige ondergronden zijn soepelere schoenen nodig, en voor andere juist extra grip. We hebben wandelschoenen voor dames met stevige rubberzolen voor alle ondergronden. Voor maximale grip kies je voor technische profielen met rubberen noppen. Die houden je stabiel als je bergop en bergaf wandelt, en voelen ook comfortabel op geasfalteerde wegen.


Zo zacht als een marshmallow


Het voelt alsof je op wolkjes loopt met de dempende technologie in onze wandelschoenen voor vrouwen. Als je veel op asfalt loopt, kies je voor schoenen met ultralichte tussenzolen. Die vangen de klap op als je voet neerkomt en geven een verend gevoel. Moet je lang lopen of staan? Kies dan voor onze wandelschoenen met extra dikke profielzolen. Die houden je voeten de hele dag door comfortabel.


Kies jouw kleur


Onze wandelschoenen voor dames zijn er in alle kleuren van de regenboog. Reflecterende details zorgen dat je beter zichtbaar bent in het donker. En we hebben het traditionele bovenwerk vervangen door technische mesh patronen. Die hebben nog steeds het iconische Nike design, maar zijn sterker en soepeler dan normale stoffen. Zo zijn onze wandelschoenen voor dames stabiel en ademend op verschillende ondergronden.


Het gaat om de details


Bij Nike snappen we dat details belangrijk zijn. Daarom kun je rekenen op slimme ontwerpdetails, zoals geborduurde oogjes rond de veters. Zo blijven je schoenen goed om je voet zitten. Of treklussen bij de tong en de hiel plus buigbare hakken, zodat je je schoenen makkelijk met één hand aantrekt.


Minder impact


Het beschermen van onze planeet is geen spelletje. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Wil je meehelpen? Kies dan voor wandelschoenen voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.