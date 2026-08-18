Wandelschoenen voor dames: comfort bij elke stap
Of je nu door het bos of over asfalt wandelt, je loopt comfortabel op Nike wandelschoenen voor dames. Je zweeft moeiteloos over alle ondergronden met ondersteunende wandelschoenen die toch flexibel aanvoelen. Voor een stevige grip op gladde ondergronden kies je voor vrouwenwandelschoenen met Vibram profielzolen. Of blijf kilometerslang doorgaan op schoenen met dikke, dempende tussenzolen.
Schoenen vol techniek
In 1978 lanceerde Nike de eerste hardloopschoenen met luchtkussens in de zool. Maar daar hield het niet op. Dezelfde krachtige technologie zit nog steeds in onze wandelschoenen voor dames. Op welke ondergrond en op welk tempo je ook loopt, onze schoenen zijn gemaakt voor beweging. Denk bijvoorbeeld aan ZoomX tussenzolen. Die zijn gemaakt met foam dat is uitgevonden voor de ruimtevaart. Deze geavanceerde demping geeft energie terug, zodat jij met elke stap vooruit veert. Zoek je dameswandelschoenen die geschikt zijn voor elk seizoen? Kies dan voor technische mesh stoffen die altijd soepel blijven, ook als ze nat worden.
Stabiliteit op elke ondergrond
Onze wandelschoenen hebben verschillende niveaus van stabiliteit. Voor sommige ondergronden zijn soepelere schoenen nodig, en voor andere juist extra grip. We hebben wandelschoenen voor dames met stevige rubberzolen voor alle ondergronden. Voor maximale grip kies je voor technische profielen met rubberen noppen. Die houden je stabiel als je bergop en bergaf wandelt, en voelen ook comfortabel op geasfalteerde wegen.
Zo zacht als een marshmallow
Het voelt alsof je op wolkjes loopt met de dempende technologie in onze wandelschoenen voor vrouwen. Als je veel op asfalt loopt, kies je voor schoenen met ultralichte tussenzolen. Die vangen de klap op als je voet neerkomt en geven een verend gevoel. Moet je lang lopen of staan? Kies dan voor onze wandelschoenen met extra dikke profielzolen. Die houden je voeten de hele dag door comfortabel.
Kies jouw kleur
Onze wandelschoenen voor dames zijn er in alle kleuren van de regenboog. Reflecterende details zorgen dat je beter zichtbaar bent in het donker. En we hebben het traditionele bovenwerk vervangen door technische mesh patronen. Die hebben nog steeds het iconische Nike design, maar zijn sterker en soepeler dan normale stoffen. Zo zijn onze wandelschoenen voor dames stabiel en ademend op verschillende ondergronden.
Het gaat om de details
Bij Nike snappen we dat details belangrijk zijn. Daarom kun je rekenen op slimme ontwerpdetails, zoals geborduurde oogjes rond de veters. Zo blijven je schoenen goed om je voet zitten. Of treklussen bij de tong en de hiel plus buigbare hakken, zodat je je schoenen makkelijk met één hand aantrekt.
Minder impact
Het beschermen van onze planeet is geen spelletje. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Wil je meehelpen? Kies dan voor wandelschoenen voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.