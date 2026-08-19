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Basketbalschoenen voor dames: dunk en spring vol vertrouwen
Op en naast het basketbalveld heb je schoenen nodig waarmee je de juiste bewegingen kunt maken. Onze basketbalschoenen voor dames zijn gamechangers. De schoenen hebben zachte vullingen die je ondersteunen bij elke beweging. Zachte schuimrubberen tussenzolen dempen je landingen. Elke schoen is gemaakt van lichte materialen om vrij te spelen. In onze collectie vind je opvallende, levendige kleuren en neutrale tinten – altijd in combinatie met de Nike Swoosh, ons teken van topkwaliteit.
Hoe wil jij spelen? Onze basketbalschoenen voor dames geven je wat je nodig hebt om te knallen. Voorgevormde ontwerpen maken je stabiel bij snelle bewegingen en zachte landingen. Nike Air Zoom technologie biedt demping en reageert op je bewegingen. Zo behouden onze damesbasketbalschoenen hun vorm en keer je sneller terug in de actie. Je voelt de veerkracht bij elke dunk.
Onze basketbalschoenen voor dames zijn slank en vormen zich naar je voeten. Zo beweeg je soepel binnen de lijnen. Dit bereiken we onder andere met ons Nike Flyknit bovenwerk. Dat is superlicht, ademend en ontworpen om je voet perfect te omsluiten, als een tweede huid. Zo kun jij je focussen op je spel. Verstevigde stiksels aan de zijkanten houden je voeten veilig op hun plaats en de rubberen buitenzolen buigen met je voeten mee. Het klassieke visgraatpatroon op de zool biedt grip waar je op kunt rekenen. Zo verander je soepel van richting.
Wij geloven dat zorgen voor de planeet een teamprestatie is. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Doe mee en kies voor een basketbalschoen voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.