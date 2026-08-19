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Basketbalschoenen voor dames

(57)
Sabrina 4 'Light Work'
Sabrina 4 'Light Work' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Sabrina 4 'Light Work'
Basketbalschoenen
€ 129,99
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Customized basketbalschoenen
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Sabrina 4 By You
Customized basketbalschoenen
€ 159,99
A'Two 'Pinkies Up'
A'Two 'Pinkies Up' A'ja Wilson Basketbalschoenen
Bestseller
A'Two 'Pinkies Up'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
€ 139,99
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketbalschoenen
Giannis Immortality 5
Basketbalschoenen
€ 89,99
"LICHT OF ROBUUST? DE SABRINA 4 IS HET ALLEBEI."
"LICHT OF ROBUUST? DE SABRINA 4 IS HET ALLEBEI."
-Sabrina Ionescu
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketbalschoenen
€ 99,99
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Caitlin 1 'Caitlin Blue' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Basketbalschoenen
€ 139,99
Luka 77
Luka 77 Basketbalschoenen
Luka 77
Basketbalschoenen
€ 99,99
Giannis Freak 8 'Buckitos'
Giannis Freak 8 'Buckitos' Basketbalschoenen
Giannis Freak 8 'Buckitos'
Basketbalschoenen
€ 114,99
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Giannis Freak 8 LX
Basketbalschoenen
€ 124,99
Book 2 'Sunburst'
Book 2 'Sunburst' Basketbalschoenen
Book 2 'Sunburst'
Basketbalschoenen
€ 149,99
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Queen Phee'
Basketbalschoenen
€ 109,99
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketbalschoenen
Kobe 9 Low Protro
Basketbalschoenen
€ 179,99
Ja 3 'Animal Pack'
Ja 3 'Animal Pack' Basketbalschoenen
Bestseller
Ja 3 'Animal Pack'
Basketbalschoenen
€ 134,99
Book 2 'Tigers'
Book 2 'Tigers' Basketbalschoenen
Net binnen
Book 2 'Tigers'
Basketbalschoenen
€ 159,99
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketbalschoenen
LeBron Witness 9
Basketbalschoenen
€ 119,99
Jordan All Game
Jordan All Game Basketbalschoenen voor heren
Jordan All Game
Basketbalschoenen voor heren
€ 79,99
Luka 5
Luka 5 Basketbalschoenen
+1
Luka 5
Basketbalschoenen
€ 129,99
Tatum 4
Tatum 4 Schoenen voor baby's/peuters
Tatum 4
Schoenen voor baby's/peuters
€ 54,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketbalschoenen voor heren
Kobe III Low Protro
Basketbalschoenen voor heren
€ 189,99
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketbalschoenen
+1
LeBron Witness 9
Basketbalschoenen
€ 109,99
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketbalschoenen
+2
Net binnen
LeBron XXIII
Basketbalschoenen
€ 199,99
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low Protro
Basketbalschoenen
€ 209,99
Nike G.T. Future
Nike G.T. Future Basketbalschoenen
Nike G.T. Future
Basketbalschoenen
€ 199,99
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketbalschoenen
€ 179,99
A'Two 'WNBA 30th'
A'Two 'WNBA 30th' A'ja Wilson basketbalschoenen
A'Two 'WNBA 30th'
A'ja Wilson basketbalschoenen
€ 149,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Jordan Heir Series 2 'Desert Berry'
Jordan Heir Series 2 'Desert Berry' Basketbalschoenen
Net binnen
Jordan Heir Series 2 'Desert Berry'
Basketbalschoenen
€ 109,99
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketbalschoenen
Book 2 x McDonald's
Basketbalschoenen
€ 159,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Luka 5 'Slovenian Glow'
Luka 5 'Slovenian Glow' Basketbalschoenen
Luka 5 'Slovenian Glow'
Basketbalschoenen
€ 129,99
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama'
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama'
Basketbalschoenen
€ 199,99
Book 2 'WNBA 30th'
Book 2 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Book 2 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
€ 159,99
LeBron XXIII Elite 'For the Record'
LeBron XXIII Elite 'For the Record' Basketbalschoenen
LeBron XXIII Elite 'For the Record'
Basketbalschoenen
€ 229,99
Book 2 'The Phoenix'
Book 2 'The Phoenix' Basketbalschoenen
Book 2 'The Phoenix'
Basketbalschoenen
€ 149,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketbalschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Kobe III Protro
Basketbalschoenen
€ 189,99
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Kinderschoenen
Nike Air Force 1 LV8
Kinderschoenen
€ 109,99
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Kleuterschoenen
Nike Force 1 Low
Kleuterschoenen
€ 79,99
Tatum 4
Tatum 4 Kleuterschoenen
Tatum 4
Kleuterschoenen
€ 74,99
Nike Mind 002
Nike Mind 002 Pregame damesschoenen
Bestseller
Nike Mind 002
Pregame damesschoenen
€ 139,99
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise'
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise'
Basketbalschoenen
€ 119,99
Tatum 4
Tatum 4 Basketbalschoenen
Tatum 4
Basketbalschoenen
€ 129,99
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson customized basketbalschoenen
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A'Two By You
A'ja Wilson customized basketbalschoenen
€ 169,99
Ja 3 By You
Ja 3 By You Customized basketbalschoenen
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+1
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Ja 3 By You
Customized basketbalschoenen
€ 149,99
A'Two By A'ja Wilson
A'Two By A'ja Wilson A'ja Wilson customized basketbalschoenen
Customize
Customize
A'Two By A'ja Wilson
A'ja Wilson customized basketbalschoenen
€ 169,99
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
Basketbalschoenen
30% korting
A'One 'Stone Mauve'
A'One 'Stone Mauve' A'ja Wilson Basketbalschoenen
A'One 'Stone Mauve'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
30% korting
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketbalschoenen
€ 179,99
A'Two 'WNBA 30th'
A'Two 'WNBA 30th' A'ja Wilson basketbalschoenen
A'Two 'WNBA 30th'
A'ja Wilson basketbalschoenen
€ 149,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Jordan Heir Series 2 'Desert Berry'
Jordan Heir Series 2 'Desert Berry' Basketbalschoenen
Net binnen
Jordan Heir Series 2 'Desert Berry'
Basketbalschoenen
€ 109,99
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketbalschoenen
Book 2 x McDonald's
Basketbalschoenen
€ 159,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Luka 5 'Slovenian Glow'
Luka 5 'Slovenian Glow' Basketbalschoenen
Luka 5 'Slovenian Glow'
Basketbalschoenen
€ 129,99
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama'
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama'
Basketbalschoenen
€ 199,99
Book 2 'WNBA 30th'
Book 2 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Book 2 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
€ 159,99
LeBron XXIII Elite 'For the Record'
LeBron XXIII Elite 'For the Record' Basketbalschoenen
LeBron XXIII Elite 'For the Record'
Basketbalschoenen
€ 229,99
Book 2 'The Phoenix'
Book 2 'The Phoenix' Basketbalschoenen
Book 2 'The Phoenix'
Basketbalschoenen
€ 149,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketbalschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Kobe III Protro
Basketbalschoenen
€ 189,99
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Kinderschoenen
Nike Air Force 1 LV8
Kinderschoenen
€ 109,99
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Kleuterschoenen
Nike Force 1 Low
Kleuterschoenen
€ 79,99
Tatum 4
Tatum 4 Kleuterschoenen
Tatum 4
Kleuterschoenen
€ 74,99
Nike Mind 002
Nike Mind 002 Pregame damesschoenen
Bestseller
Nike Mind 002
Pregame damesschoenen
€ 139,99
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise'
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Birds of Paradise'
Basketbalschoenen
€ 119,99
Tatum 4
Tatum 4 Basketbalschoenen
Tatum 4
Basketbalschoenen
€ 129,99
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson customized basketbalschoenen
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A'Two By You
A'ja Wilson customized basketbalschoenen
€ 169,99
Ja 3 By You
Ja 3 By You Customized basketbalschoenen
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+1
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Ja 3 By You
Customized basketbalschoenen
€ 149,99
A'Two By A'ja Wilson
A'Two By A'ja Wilson A'ja Wilson customized basketbalschoenen
Customize
Customize
A'Two By A'ja Wilson
A'ja Wilson customized basketbalschoenen
€ 169,99
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
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A'One 'Stone Mauve'
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Basketbalschoenen voor dames: dunk en spring vol vertrouwen

Op en naast het basketbalveld heb je schoenen nodig waarmee je de juiste bewegingen kunt maken. Onze basketbalschoenen voor dames zijn gamechangers. De schoenen hebben zachte vullingen die je ondersteunen bij elke beweging. Zachte schuimrubberen tussenzolen dempen je landingen. Elke schoen is gemaakt van lichte materialen om vrij te spelen. In onze collectie vind je opvallende, levendige kleuren en neutrale tinten – altijd in combinatie met de Nike Swoosh, ons teken van topkwaliteit.


Hoe wil jij spelen? Onze basketbalschoenen voor dames geven je wat je nodig hebt om te knallen. Voorgevormde ontwerpen maken je stabiel bij snelle bewegingen en zachte landingen. Nike Air Zoom technologie biedt demping en reageert op je bewegingen. Zo behouden onze damesbasketbalschoenen hun vorm en keer je sneller terug in de actie. Je voelt de veerkracht bij elke dunk.

Onze basketbalschoenen voor dames zijn slank en vormen zich naar je voeten. Zo beweeg je soepel binnen de lijnen. Dit bereiken we onder andere met ons Nike Flyknit bovenwerk. Dat is superlicht, ademend en ontworpen om je voet perfect te omsluiten, als een tweede huid. Zo kun jij je focussen op je spel. Verstevigde stiksels aan de zijkanten houden je voeten veilig op hun plaats en de rubberen buitenzolen buigen met je voeten mee. Het klassieke visgraatpatroon op de zool biedt grip waar je op kunt rekenen. Zo verander je soepel van richting.


Wij geloven dat zorgen voor de planeet een teamprestatie is. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Doe mee en kies voor een basketbalschoen voor dames met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.