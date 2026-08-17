Witte schoenen en sneakers voor dames

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Nike Initiator
Nike Initiator Damesschoenen
Nike Initiator
Damesschoenen
€ 84,99
Nike Run Defy
Nike Run Defy Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Run Defy
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 59,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesschoenen
Nike P-6000
Damesschoenen
€ 119,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damesschoenen met reflecterende accenten
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Bestseller
Nike V5 RNR
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 89,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damesschoenen
Nike Air Max 90
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Damesschoen
Bestseller
Nike Air Force 1 Shadow
Damesschoen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Shox TL
Nike Shox TL Damesschoenen
Nike Shox TL
Damesschoenen
€ 169,99
Nike Court Vision Alta
Nike Court Vision Alta Damesschoenen
Nike Court Vision Alta
Damesschoenen
€ 89,99
Nike Air Force 1 '07 'Florette'
Nike Air Force 1 '07 'Florette' Damesschoenen
Nike Air Force 1 '07 'Florette'
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen met reflecterende accenten
Bestseller
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 139,99
NikeCourt Lite 4
NikeCourt Lite 4 Tennisschoenen voor dames (hardcourt)
NikeCourt Lite 4
Tennisschoenen voor dames (hardcourt)
€ 74,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Tennis Centre "Florette"
Nike Tennis Centre "Florette" Damesschoenen
Nike Tennis Centre "Florette"
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Hardloopschoenen voor dames (straat)
Bestseller
Nike Pegasus Premium
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 209,99
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
€ 129,99
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Trailrunningschoenen voor dames
ACG Zegama Trail
Trailrunningschoenen voor dames
€ 169,99
Nike SB Force 58 Premium
Nike SB Force 58 Premium Skateschoen
Nike SB Force 58 Premium
Skateschoen
€ 79,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor dames (straat)
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Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 139,99
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
€ 79,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen
Nike P-6000
Schoenen
€ 119,99
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Damesschoenen
Nike Dunk Low
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 6
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 79,99
Nike Court Vision Low SE 'Stitched Floral'
Nike Court Vision Low SE 'Stitched Floral' Damesschoenen
Nike Court Vision Low SE 'Stitched Floral'
Damesschoenen
€ 84,99
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschoenen
Nike Air Max '95 G
Golfschoenen
€ 199,99
Nike Marina
Nike Marina Slippers voor dames
Nike Marina
Slippers voor dames
€ 29,99
Nike SB Dunk Low Pro
Nike SB Dunk Low Pro skateschoenen
Nike SB Dunk Low Pro
skateschoenen
€ 119,99
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Herenschoenen
Bestseller
Nike Ava Edge
Herenschoenen
€ 149,99
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Mid SE
Damesschoenen
€ 149,99
Nike Cortez Leather
Nike Cortez Leather Damesschoenen
Nike Cortez Leather
Damesschoenen
€ 89,99
Nike Vapor Pro 3 PRM
Nike Vapor Pro 3 PRM Hardcourt tennisschoenen voor dames
Nike Vapor Pro 3 PRM
Hardcourt tennisschoenen voor dames
€ 139,99
Air Jordan 4 Retro 'Birds of Paradise'
Air Jordan 4 Retro 'Birds of Paradise' Damesschoenen
Air Jordan 4 Retro 'Birds of Paradise'
Damesschoenen
€ 209,99
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Nike Zoom Vapor 12 PRM Hardcourt tennisschoenen voor dames
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Hardcourt tennisschoenen voor dames
€ 169,99
Jordan All Game
Jordan All Game Basketbalschoenen voor heren
Jordan All Game
Basketbalschoenen voor heren
€ 79,99
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Golfschoenen
Air Jordan Mule
Golfschoenen
€ 109,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Victory Pro 4
Nike Victory Pro 4 Golfschoenen
Nike Victory Pro 4
Golfschoenen
€ 149,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 89,99
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketbalschoenen
Giannis Immortality 5
Basketbalschoenen
€ 89,99
Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Golfschoenen
Nike Victory Tour 4
Golfschoenen
€ 189,99
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 179,99
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
€ 139,99
Nike Victori One
Nike Victori One Slippers voor dames
Nike Victori One
Slippers voor dames
€ 37,99
Nike SB Heritage Vulc
Nike SB Heritage Vulc Skateschoenen
Nike SB Heritage Vulc
Skateschoenen
€ 69,99
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Skateschoenen
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Skateschoenen
€ 79,99
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 249,99
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low top voetbalschoenen (turf)
Nike Tiempo Ligera Pro
Low top voetbalschoenen (turf)
€ 129,99
Nike Court Vision Low SE 'Stitched Floral'
Nike Court Vision Low SE 'Stitched Floral' Damesschoenen
Nike Court Vision Low SE 'Stitched Floral'
Damesschoenen
€ 84,99
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschoenen
Nike Air Max '95 G
Golfschoenen
€ 199,99
Nike Marina
Nike Marina Slippers voor dames
Nike Marina
Slippers voor dames
€ 29,99
Nike SB Dunk Low Pro
Nike SB Dunk Low Pro skateschoenen
Nike SB Dunk Low Pro
skateschoenen
€ 119,99
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Herenschoenen
Bestseller
Nike Ava Edge
Herenschoenen
€ 149,99
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Mid SE
Damesschoenen
€ 149,99
Nike Cortez Leather
Nike Cortez Leather Damesschoenen
Nike Cortez Leather
Damesschoenen
€ 89,99
Nike Vapor Pro 3 PRM
Nike Vapor Pro 3 PRM Hardcourt tennisschoenen voor dames
Nike Vapor Pro 3 PRM
Hardcourt tennisschoenen voor dames
€ 139,99
Air Jordan 4 Retro 'Birds of Paradise'
Air Jordan 4 Retro 'Birds of Paradise' Damesschoenen
Air Jordan 4 Retro 'Birds of Paradise'
Damesschoenen
€ 209,99
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Nike Zoom Vapor 12 PRM Hardcourt tennisschoenen voor dames
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Hardcourt tennisschoenen voor dames
€ 169,99
Jordan All Game
Jordan All Game Basketbalschoenen voor heren
Jordan All Game
Basketbalschoenen voor heren
€ 79,99
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Golfschoenen
Air Jordan Mule
Golfschoenen
€ 109,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Victory Pro 4
Nike Victory Pro 4 Golfschoenen
Nike Victory Pro 4
Golfschoenen
€ 149,99
Nike Tiempo Maestro Academie
Nike Tiempo Maestro Academie Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Tiempo Maestro Academie
Low top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 89,99
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketbalschoenen
Giannis Immortality 5
Basketbalschoenen
€ 89,99
Nike Victory Tour 4
Nike Victory Tour 4 Golfschoenen
Nike Victory Tour 4
Golfschoenen
€ 189,99
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 179,99
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
€ 139,99
Nike Victori One
Nike Victori One Slippers voor dames
Nike Victori One
Slippers voor dames
€ 37,99
Nike SB Heritage Vulc
Nike SB Heritage Vulc Skateschoenen
Nike SB Heritage Vulc
Skateschoenen
€ 69,99
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Skateschoenen
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Skateschoenen
€ 79,99
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 249,99
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low top voetbalschoenen (turf)
Nike Tiempo Ligera Pro
Low top voetbalschoenen (turf)
€ 129,99

Witte schoenen en sneakers voor dames: soepel en stijlvol

Haal alles uit jezelf met witte sneakers voor dames, met een combinatie van comfort en ondersteuning. De verende demping en middenzolen van foam voelen superzacht aan. En met de gripvaste profielzool heb je de volledige controle. Koel blijven onder druk was nog nooit zo makkelijk: de ademende stoffen houden je comfortabel. En we hebben zo veel verschillende modellen witte damessneakers, dat je zeker jouw perfecte paar vindt. Of je nu van stoer met een plateauzool houdt of juist van strak en gestroomlijnd. Maar één ding is hetzelfde bij al onze witte damesschoenen: ondersteuning van topkwaliteit die jou in beweging houdt, ook als het zwaar wordt.


Kracht voor elke beweging


Met witte damesschoenen blijven je voeten licht aanvoelen, hoeveel kilometers je ook vreet. Onze witte sneakers voor dames met Nike Air demping veren na elke stap terug en geven je zo een voorsprong tijdens je training. Je wordt namelijk telkens als het ware een beetje voortgestuwd, zodat je het langer volhoudt. Wil je betrouwbaar comfort? Dat kan. Kies voor damesschoenen in het wit met demping in de binnenzolen. Dan voelt het alsof je op wolken loopt. En het foam in de middenzool maakt de schoen soepel én ondersteunend. Zo geef je jouw prestaties een boost.


Blijf koel


Of je nu staat te zweten in de sportschool of een stuk gaat hardlopen, wij helpen je om koel en gefocust te blijven. Daarom hebben we witte damesschoenen met slim geplaatste mesh vlakken. Die zorgen dat de lucht blijft circuleren, zodat je voeten maximaal blijven ademen. Zo kun jij alles geven. Voor extra luchtigheid kies je witte damessneakers met gaatjes bij de tenen. Die maken de schoen extra soepel en ademend.


Houd de controle


Als je alles geeft, heb je schoenen nodig waar je op kunt vertrouwen. Onze witte schoenen voor dames hebben voorgevormde overlays op de middenvoet. Die geven je steun en zorgen dat je schoen goed om je voet zit. En onze witte sneakers voor dames met TPU platen in de hak geven extra stabiliteit. Natuurlijk krijg je ook de grip die je verdient, door de stevige rubber profielzolen. En onze witte damesschoenen zitten tot de laatste oefening stevig om je voet door de plastic panelen aan de zijkant.


Een stijl die bij jou past


Bij Nike vind je altijd een paar witte damessneakers dat bij je past. We hebben modellen van echt leer en van kunstleer, met een gelaagde look. Deze schoenen kunnen tegen een stootje. Gestikte overlays geven de schoenen een strakke en gestroomlijnde stijl. Zoek je een paar witte damesschoenen met een luxe look? Ga dan voor een paar met suède details. Kies een laag model voor een casual stijl, of een hoog model voor een sportieve uitstraling. En of je nu golft, tennist of een andere sport beoefent, wij hebben witte damesschoenen die erbij passen.


Een extra uitdaging


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Wil je hieraan meehelpen? Kies dan voor witte schoenen voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.