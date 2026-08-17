Witte schoenen en sneakers voor dames: soepel en stijlvol
Haal alles uit jezelf met witte sneakers voor dames, met een combinatie van comfort en ondersteuning. De verende demping en middenzolen van foam voelen superzacht aan. En met de gripvaste profielzool heb je de volledige controle. Koel blijven onder druk was nog nooit zo makkelijk: de ademende stoffen houden je comfortabel. En we hebben zo veel verschillende modellen witte damessneakers, dat je zeker jouw perfecte paar vindt. Of je nu van stoer met een plateauzool houdt of juist van strak en gestroomlijnd. Maar één ding is hetzelfde bij al onze witte damesschoenen: ondersteuning van topkwaliteit die jou in beweging houdt, ook als het zwaar wordt.
Kracht voor elke beweging
Met witte damesschoenen blijven je voeten licht aanvoelen, hoeveel kilometers je ook vreet. Onze witte sneakers voor dames met Nike Air demping veren na elke stap terug en geven je zo een voorsprong tijdens je training. Je wordt namelijk telkens als het ware een beetje voortgestuwd, zodat je het langer volhoudt. Wil je betrouwbaar comfort? Dat kan. Kies voor damesschoenen in het wit met demping in de binnenzolen. Dan voelt het alsof je op wolken loopt. En het foam in de middenzool maakt de schoen soepel én ondersteunend. Zo geef je jouw prestaties een boost.
Blijf koel
Of je nu staat te zweten in de sportschool of een stuk gaat hardlopen, wij helpen je om koel en gefocust te blijven. Daarom hebben we witte damesschoenen met slim geplaatste mesh vlakken. Die zorgen dat de lucht blijft circuleren, zodat je voeten maximaal blijven ademen. Zo kun jij alles geven. Voor extra luchtigheid kies je witte damessneakers met gaatjes bij de tenen. Die maken de schoen extra soepel en ademend.
Houd de controle
Als je alles geeft, heb je schoenen nodig waar je op kunt vertrouwen. Onze witte schoenen voor dames hebben voorgevormde overlays op de middenvoet. Die geven je steun en zorgen dat je schoen goed om je voet zit. En onze witte sneakers voor dames met TPU platen in de hak geven extra stabiliteit. Natuurlijk krijg je ook de grip die je verdient, door de stevige rubber profielzolen. En onze witte damesschoenen zitten tot de laatste oefening stevig om je voet door de plastic panelen aan de zijkant.
Een stijl die bij jou past
Bij Nike vind je altijd een paar witte damessneakers dat bij je past. We hebben modellen van echt leer en van kunstleer, met een gelaagde look. Deze schoenen kunnen tegen een stootje. Gestikte overlays geven de schoenen een strakke en gestroomlijnde stijl. Zoek je een paar witte damesschoenen met een luxe look? Ga dan voor een paar met suède details. Kies een laag model voor een casual stijl, of een hoog model voor een sportieve uitstraling. En of je nu golft, tennist of een andere sport beoefent, wij hebben witte damesschoenen die erbij passen.
Een extra uitdaging
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Wil je hieraan meehelpen? Kies dan voor witte schoenen voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.