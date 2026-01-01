Nike
Dri-FIT set met T-shirt en crossover shorts voor kleuters
Kleed je kleine atleet moeiteloos aan in deze schattige tweedelige set. Het T-shirt met print heeft een rechte pasvorm die de look van een croptop creëert met een ronde hals zonder label voor draaggemak. De bijpassende shorts zijn gemaakt met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om kinderen koel en droog te houden tijdens het spelen. Deze shorts hebben een elastische kruisband voor een comfortabele pasvorm en een moderne look.
- Weergegeven kleur: Turf Orange
- Stijl: IW1782-838
Nike
Kleed je kleine atleet moeiteloos aan in deze schattige tweedelige set. Het T-shirt met print heeft een rechte pasvorm die de look van een croptop creëert met een ronde hals zonder label voor draaggemak. De bijpassende shorts zijn gemaakt met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om kinderen koel en droog te houden tijdens het spelen. Deze shorts hebben een elastische kruisband voor een comfortabele pasvorm en een moderne look.
Productgegevens
- T-shirt: 60% katoen/40% polyester. Shorts: 100% polyester. Onderbroek: 88% polyester/12% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Turf Orange
- Stijl: IW1782-838
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat 6 en is 1,16 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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