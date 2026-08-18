  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Voetbal

Nike Black Friday voetbaldeals 2026

Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor heren
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike United Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Academy
Nike Academy Nike Dri-FIT voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Nike Dri-FIT voetbalshorts voor heren
30% korting
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen voor kids (kunstgras)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen voor kids (kunstgras)
30% korting
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slippers voor heren
Nike ReactX Rejuven8
Slippers voor heren
30% korting
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra Schoenen voor heren
Air Jordan Ultra
Schoenen voor heren
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (kunstgras)
30% korting
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland'
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland' Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Erling Haaland Academy
Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids
30% korting
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
30% korting
Nike Total 90 Checkered
Nike Total 90 Checkered Herenschoenen
Nike Total 90 Checkered
Herenschoenen
30% korting
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Kylian Mbappé Academy
Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
30% korting
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Low-top zaalvoetbalschoenen
Nike Tiempo Streetgato PRM
Low-top zaalvoetbalschoenen
30% korting

Nike Black Friday voetbal: maak je klaar om te spelen in 2026

Ben je altijd en overal klaar om het mooie voetbalspel te spelen? Met de Nike Black Friday voetbaldeals vind je premium voetbalspullen voor minder. Maak jouw uitrusting compleet met professionele stoffen en laat niets je tegenhouden met weerbestendige extra laagjes. Combineer shirts en korte broeken met voetbalschoenen voor het ultieme balgevoel en een perfect schot. Zo ben je klaar voor je volgende wedstrijd.

Wie hard werkt, warmt snel op. Daarom vind je in de Nike Black Friday voetbalsale ook kleding met speciale Nike Dri-FIT technologie. Deze stof voert vocht af naar het oppervlak waardoor je sneller droogt. Daarnaast hebben ademende weefsels goede luchtcirculatie. Dat betekent dat je langer fris en ontspannen blijft. Kleding met een strakke, moderne pasvorm en stoffen met extra stretch laten je makkelijk bewegen. Zo blijf jij gefocust op de actie op het veld.

Bij Nike inspireren we graag de volgende generatie sportkampioenen. Daarom maken we onze voetbalsets voor junioren van dezelfde professionele materialen als voor volwassenen. Onze voetbalschoenen hebben een speciale textuur voor meer balcontrole. De veters zitten aan de zijkant, zodat je preciezer kunt schieten. Jongeren willen graag spelen zoals hun favoriete voetballers. Daarom vind je in onze Nike Black Friday sale kleding die is geïnspireerd op de beroemdste clubs en spelers ter wereld.