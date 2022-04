Wat is plantaire fasciitis en hoe kom je ervan af?

"Omdat fasciitis plantaris als een ontsteking wordt beschouwd, kun je het het beste op dezelfde manier als vergelijkbare aandoeningen behandelen", zegt MacNeill. Voorbeelden zijn vrij verkrijgbare ontstekingsremmers zoals ibuprofen, koelen met ijs als het nodig is en voldoende rust. Het is belangrijk om met je huisarts of een andere gekwalificeerde professional te overleggen om het beste herstelplan voor jou te bepalen.

Als je denkt dat je enkelmobiliteit een probleem is, kun je meer oefeningen met enkelbuigingen aan je trainingen toevoegen. Zo raadt ze bijvoorbeeld squats en lunges aan met de hielen op de grond, om de enkels zoveel mogelijk te laten buigen. Masseer je kuiten ook eens met een foamroller en rek je kuitspieren als onderdeel van je warming-up.

"Het aanpakken van onderliggende risicofactoren is belangrijk", zegt ze. "Dan kun je denken aan afvallen en ondersteunende schoenen. Of je nu last hebt van acute of chronische fasciitis plantaris, het is heel belangrijk om niet op blote voeten te lopen en om altijd ondersteunende schoenen te dragen, ook in huis."

"Het aanpassen van je activiteiten en de mate van belasting kan ook helpen", voegt Mack toe. Vooral als de blessure is veroorzaakt door overtrainen. Over het algemeen kan het drie tot zes weken duren voordat de pijn weg is. Raadpleeg echter een professional als de pijn aanhoudt om andere voetblessures, zoals een stressfractuur, uit te sluiten. Je kunt naar een fysiotherapeut gaan voor meer oefeningen zodat je zo snel mogelijk herstelt en weer aan de slag kunt.

Tekst: Elizabeth Millard

