Beste hardloopschoenen van Nike voor hoge voetbogen

Misschien zijn je hardloopschoenen heerlijk comfortabel, maar heb je het gevoel dat je snelheid, conditie en herstel beter kunnen. Of je blijft maar blessures krijgen door overbelasting, zelfs wanneer je gas terugneemt in je work-outs. In beide gevallen spelen verschillende factoren waarschijnlijk een rol, en één daarvan kunnen je schoenen zijn, vooral als je hoge voetbogen hebt.

"Een hoge voetboog kan voor problemen zorgen bij hardlopen en trainen", zegt Jason Kart, doctor in de fysiotherapie en eigenaar van Core Physical Therapy in Chicago. "Een voet heeft in principe twee taken: fungeren als schokdemper en als benige hefboom om je af te zetten. Bij een hoge voetboog kan de voet de schok niet absorberen, omdat de boog niet normaal naar beneden komt."

In plaats daarvan kantelen de voetbogen en de voeten naar buiten, voegt hij toe. Dat leidt tot een overmatige hoeveelheid stress in de voet, enkel en kuit. De gevolgen zijn niet best — de kans op voetpijn, stressfracturen, shin splints en plantaire fasciitis neemt toe. Hardlopen met schoenen die niet geschikt zijn voor hoge voetbogen kan zelfs tot een verstuikte enkel leiden, zegt Kart, namelijk door instabiliteit van het enkelgewricht.

"De problemen kunnen zelfs doorlopen tot aan de knieën", vervolgt Kart. "Pijn aan de buitenkant van de knie, bijvoorbeeld door een gescheurde meniscus, IT-bandproblemen of problemen met de buitenste knieband, komt regelmatig voor."

Dat betekent dat je de training op verschillende manieren gaat aanpassen om blessures te voorkomen. Je loopt bijvoorbeeld minder kilometers of probeert een andere manier van lopen uit. Kart voegt nog toe dat krachttraining voor je onderlichaam ook belangrijk is, zodat je meer spieren kunt inzetten voor stabiliteit. Door bijvoorbeeld kuitheffingen, voet-oefeningen (zoals een handdoek of potlood van de grond pakken met je tenen) en flex-en-point-sessies te doen, worden je enkels en kuiten sterker.

Een andere belangrijke strategie? Zorg dat je de juiste schoenen hebt.