Gezondheidsvoordelen van elke dag anderhalve kilometer hardlopen

Volgens de huidige richtlijnen van het U.S. Department of Health and Human Services hebben volwassenen ten minste 150 minuten per week aan matig intensieve lichaamsbeweging nodig, of 75 minuten per week aan zware aerobe activiteit, zoals joggen of hardlopen. Daarnaast is het volgens de richtlijnen aanbevolen om twee dagen per week een spierversterkende activiteit te doen.

Gemiddeld zal een niet-competitieve en fysiek fitte hardloper anderhalve kilometer in zo'n 9 tot 10 minuten afleggen, terwijl beginnende hardlopers er eerder rond de 12 tot 15 minuten over doen. Dat betekent dat als je anderhalve kilometer loopt, je misschien net iets minder aan die aanbeveling van 75 minuten per week komt, zelfs als je elke dag hardloopt.

Onderzoek toont echter aan dat je geen 75 minuten per week hoeft te hardlopen om je gezondheid te verbeteren, zegt Ross Arena, PhD fysiotherapie, die hoofd is van de afdeling Fysiotherapie aan de University of Illinois in Chicago en onderzoek doet naar cardiopulmonale fysiotherapie en bewegingswetenschappen. Specifieke tijdsdrempels van activiteit, zoals 150 minuten per week, kunnen ook ontmoedigend of onbereikbaar aanvoelen. De belangrijke boodschap is echter: iets is beter dan niets, zegt Arena.

Bovendien raden fysiotherapeuten en hardloopcoaches over het algemeen af om elke dag te hardlopen, zelfs niet anderhalve kilometer. Lydia O'Donnell, Nike hardloopcoach en oprichter van de hardloopapp Femmi, raadt drie of vier dagen per week aan als een gezondere aanpak. Hierdoor kun je je de andere dagen concentreren op rust, herstel en andere vormen van beweging (zoals gewichtheffen of oefeningen met lichaamsgewicht doen in de Nike Training Club app), zegt ze.

Maar als het hardlopen van anderhalve kilometer per dag je helpt om meer te bewegen en minder te zitten, kan dat tot aanzienlijke gezondheidsverbeteringen leiden, zegt Arena. In het verschiet liggen een aantal wetenschappelijk onderbouwde voordelen, waaronder een verlaagd risico op chronische ziekten en een hogere levensverwachting.