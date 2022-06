Hardlopen na het eten: hoelang moet je wachten?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat hardlopen (of andere intensieve beweging) na het eten schadelijk is voor je gezondheid. Dus je kunt hardlopen op een volle maag? Ja. De vraag is, wil je op een volle maag hardlopen? Het antwoord is: waarschijnlijk niet.



Het probleem is dat zowel voor het verteren als het sporten een verhoogde bloedtoevoer nodig is. Na het eten wordt je bloed naar je interne organen gestuurd, en dan vooral je spijsverteringsorganen, zodat je lichaam het eten kan verteren. Uit onderzoeken is te herleiden dat de bloedtoevoer na 20 tot 40 minuten op zijn piek zit en ongeveer anderhalf tot twee uur aanhoudt.



Als je dan begint te sporten, wordt het bloed omgeleid naar je actieve spieren om die van de nodige zuurstof en brandstof te voorzien. Daardoor krijgen je spijsverteringsorganen niet genoeg bloed meer om het eten te verteren.



Volgens een stellingname uit 2017 van de International Society of Sports Nutrition (ISSN) kan eten vlak voor het sporten leiden tot een overbelast spijsverteringsstelsel en kramp en ongemak veroorzaken, zodra je begint met sporten. Je kunt ook last krijgen van een opgeblazen gevoel, misselijkheid of loomheid als je kort na het eten gaat hardlopen.



Aangezien dit een veelvoorkomend probleem is, circuleren er in de hardloopwereld een aantal populaire en zeer algemene richtlijnen omtrent hardlopen na het eten. De richtlijnen zijn afhankelijk van hoeveel je hebt gegeten.

Wacht na een grote maaltijd (doorgaans 600 of meer calorieën) 3 à 4 uur voor je gaat hardlopen

(doorgaans 600 of meer calorieën) 3 à 4 uur voor je gaat hardlopen Wacht na een kleine maaltijd (doorgaans 300–400 calorieën) 1 à 2 uur voor je gaat hardlopen

(doorgaans 300–400 calorieën) 1 à 2 uur voor je gaat hardlopen Wacht na een snack (doorgaans 100–200 calorieën) een uur voor je gaat hardlopen

Hoewel dit goede uitgangspunten zijn, hoeft niet elke sporter zich er strak aan te houden. De richtlijnen van de ISSN en eerdere onderzoeken, ondersteunen deze ideeën over het algemeen, maar de onderzoekers wijzen erop dat voor elke atleet afzonderlijk moet worden uitgestippeld wat die voor het sporten eet, omdat elke persoon een andere tolerantie heeft.