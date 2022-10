Hardlopen vs. roeien: welke work-out is beter?

Wat je verbrandt is natuurlijk afhankelijk van hoe hard je je best doet, maar als je in roeien en hardlopen ongeveer net zoveel moeite zou steken, lijkt hardlopen net iets meer op te leveren, aldus Tom Holland, C.S.C.S. en auteur van 'The Micro Workout Plan' en 'The Marathon Method'.

Weeg je bijvoorbeeld 70 kilo en loop je op een tempo van ruim 7 minuten per kilometer, wat als gemiddeld wordt gezien, dan verbrand je volgens Harvard Health Publishing zo'n 576 calorieën per uur. Met roeien op een gematigd tempo verbrand je zo'n 504 calorieën.

Het verschil lijkt niet heel groot, maar als je hoofddoel is om calorieën te verbranden, geeft Holland aan dat hardlopen geschikter is — vooral ook omdat je er makkelijk sprints in integreert. Ga je wat fanatieker rennen, met een tempo van zo'n 6 minuten per kilometer, dan zit je al op zo'n 720 verbrande calorieën per uur.

Hou er rekening mee dat bovenstaande getallen een indicatie geven. Hoeveel calorieën je daadwerkelijk verbrandt, hangt van veel factoren af, zoals je geslacht, metabolisme, en je conditie. Het aantal calorieën dat je tijdens een bepaalde training verbrandt kan afwijken van wat iemand anders in dezelfde tijd kan verbranden.