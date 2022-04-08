Hardlopen vs. roeien: welke work-out is beter?
Sporten & activiteiten
Sport- en fitnessexperts geven hun mening over de voordelen van verschillende work-outs en geven aan wat de betere work-out is om je doelen te bereiken.
Stel, je voelt je fit en staat te popelen om een goede work-out te doen. In de sportschool zie je dat het roeiapparaat en de loopband nog vrij zijn, maar welke kies je? Is roeien beter dan hardlopen als je energie kwijt wil? Of, als je de apparaten vergelijkt en niet de activiteit zelf: is een roeiapparaat beter dan een loopband als je jezelf in het zweet wil werken?
Dat zijn alleen niet de juiste vragen om te stellen. Je kunt een uitstekende conditietraining als work-out doen op beide. De 'beste' optie voor jou hangt samen met je doelen, vertelt Reda Elmardi, R.D., C.S.C.S. Om te bepalen wie er wint in de strijd tussen roeien en hardlopen, adviseert hij om eerst te kijken naar je einddoel.
Afhankelijk van wat je wilt bereiken, kun je de hierop volgende voordelen van elke work-out inzetten.
1.Een work-out voor je hele lichaam: roeien
Met roeien duw je jezelf naar achteren met je benen, en je gebruikt je armen en schouders om de roeistang naar achteren te trekken. Hiermee is het een uitstekende work-out voor je bovenlichaam. "Over het algemeen bouw je met roeien sneller spiermassa op dan met hardlopen", vertelt Elmardi.
Eén onderzoek wees uit dat je met roeien bijna 85 procent van je spieren gebruikt. Hardlopen daarentegen vraagt vooral veel van het onderlichaam, wat dus ook betekent dat er over het geheel genomen minder spieren worden ingezet, aldus Elmardi. Daarbij kan een duurtraining voor hardlopen het afbreken van spiereiwitten verhogen, wat spieropbouw tegengaat.
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2.Meer calorieën verbranden: hardlopen
Wat je verbrandt is natuurlijk afhankelijk van hoe hard je je best doet, maar als je in roeien en hardlopen ongeveer net zoveel moeite zou steken, lijkt hardlopen net iets meer op te leveren, aldus Tom Holland, C.S.C.S. en auteur van 'The Micro Workout Plan' en 'The Marathon Method'.
Weeg je bijvoorbeeld 70 kilo en loop je op een tempo van ruim 7 minuten per kilometer, wat als gemiddeld wordt gezien, dan verbrand je volgens Harvard Health Publishing zo'n 576 calorieën per uur. Met roeien op een gematigd tempo verbrand je zo'n 504 calorieën.
Het verschil lijkt niet heel groot, maar als je hoofddoel is om calorieën te verbranden, geeft Holland aan dat hardlopen geschikter is — vooral ook omdat je er makkelijk sprints in integreert. Ga je wat fanatieker rennen, met een tempo van zo'n 6 minuten per kilometer, dan zit je al op zo'n 720 verbrande calorieën per uur.
Hou er rekening mee dat bovenstaande getallen een indicatie geven. Hoeveel calorieën je daadwerkelijk verbrandt, hangt van veel factoren af, zoals je geslacht, metabolisme, en je conditie. Het aantal calorieën dat je tijdens een bepaalde training verbrandt kan afwijken van wat iemand anders in dezelfde tijd kan verbranden.
3.Lief zijn voor je gewrichten: roeien
Hardlopen heeft volgens Holland veel voordelen, onder meer dat je gewoon je schoenen aantrekt en meteen aan de slag kunt. Dat kan met roeien natuurlijk niet.
"Toch kan hardlopen veel vragen van je gewrichten, met name die van je knieën en heupen", voegt hij eraan toe. "Roeien heeft een lagere impact, dus daarmee heb je de voordelen van een work-out en bouw je spieren op zonder dat je je gewrichten te zwaar belast."
Voer je je roeibewegingen echter niet goed uit, dan kun je last krijgen van je onderrug, vooral als je je rug bolt tijdens het trekken, aldus Holland. Over het algemeen worden je gewrichten meer ontzien met roeien, wat relevant kan zijn als je een blessure hebt opgelopen.
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4.Meer balans en stabiliteit ontwikkelen: hardlopen
Omdat je ledematen zich in tegengestelde richting bewegen, vereist hardlopen meer balans en stabiliteit en train je dit er dus ook geleidelijk mee, aldus Rocky Snyder, C.S.C.S. en auteur van de krachttrainingsgids 'Return to Center'.
Bij het roeien beweeg je je armen en benen juist parallel aan elkaar in gelijke bewegingen, waarbij van je balans en stabiliteit vrijwel niets wordt gevraagd. Zowel balans als stabiliteit vertalen zich door naar talloze andere activiteiten, van yoga tot HIIT tot teamsporten. Wil je dus kiezen voor hardlopen of roeien als crosstraining voor andere activiteiten, spring dan op de loopband.
5.Je lekker in het zweet werken: beide
Heb je tijd voor één apparaat, kies dan degene die bij je doelen voor die dag past. Maar als je regelmatig alleen tijd hebt voor één activiteit, dan levert het je volgens Snyder veel op om die af te wisselen.
"Combineer je regelmatig work-outs als roeien en hardlopen, bijvoorbeeld beide twee keer per week, dan geef je je lichaam dubbele voordelen", vertelt hij. "De verschillen in wat de work-outs van je lichaam vragen kunnen elkaar goed aanvullen."
In plaats van op één dag een halve work-out op beide apparaten doen, tipt Holland een afwisselend schema op meerdere dagen. Je zou bijvoorbeeld elke maandag en woensdag kunnen hardlopen, en dan elke dinsdag en donderdag kunnen roeien.
Als je alleen even moet kiezen omdat je een extra sportmoment wilt opvullen, dan is zijn tip simpel: doe de work-out die je het leukst vindt. Tenslotte hoort plezier hebben in het sporten een zwaarwegende factor te zijn in je overweging.
Tekst: Elizabeth Millard
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