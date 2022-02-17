Wat zijn de voordelen van intervaltrainingen voor hardlopers?

Je hebt van die dagen dat een langzame run in een constant tempo de beste keuze is. Op andere dagen is hardlopen met intervallen het juist helemaal. Afhankelijk van welke intervaltraining je tijdens het hardlopen kiest, kun je je richten op je conditie, het verbranden van calorieën, je tempo of iets anders. Wat je doel ook is, met intervaltraining kun je het bereiken.

Maar wat houdt hardlopen met intervallen precies in en hoe kan het je work-out verbeteren?