Sprinten op de juiste manier

Een goede sprinthouding is voor iedereen net iets anders. Amie Dworecki, USATF en RRCA niveau I en II-gecertificeerd hardloopcoach, beschrijft de basisprincipes om je te helpen jouw optimale houding te vinden.

Loop rechtop met je hoofd, nek en schouders op één lijn met je heupen.

Beweeg je armen van voor naar achter, en beweeg ze niet voor je bovenlichaam langs.

Hou je ellebogen 90 graden gebogen.

Laat je voeten direct onder je landen; probeer niet te ver naar voren te stappen.

Til je knieën hoog op tijdens het hardlopen.

Land op de bal van je voet in plaats van op je tenen.

Door de intensiteit van sprintwork-outs zijn de oefeningen meestal kort (en krachtig) en de rustperioden tussen de sets langer dan bij andere soorten work-outs. Om kracht op te bouwen, sprint je vijf tot tien seconden en rust je 20-30 seconden tussen de sets, zegt Dworecki. Als je voor het eerst sprint, begin je met twee tot drie sets en voer je dit geleidelijk op naar vijf à zes sets. Je kunt meer sets toevoegen, naarmate je kracht en uithoudingsvermogen opbouwt.

Streef tijdens het sprinten naar een inspanningsniveau van 90 procent. "Tot het uiterste gaan kan leiden tot spierfalen of je wordt te vroeg moe om de work-out te voltooien", aldus Dworecki. Als je voor het eerst sprint, kun je het beste beginnen met een iets lagere intensiteit (zoals 80 procent).