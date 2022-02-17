Tips om grotere biceps te krijgen

Waar zitten je biceps precies? Je biceps brachii, ook wel biceps of tweehoofdige bovenarmspier genoemd, is een dikke spier aan de voorkant van je bovenarm die van je schouder naar de binnenkant van je elleboog loopt. De biceps heeft een korte kop (aan de binnenkant) en een lange kop (aan de zijkant). Deze spier is voornamelijk verantwoordelijk voor flexie en buitenwaardse rotatie (supinatie) van de voorarm.

Lees hieronder verder om erachter te komen hoe je grotere biceps kunt kweken door een specifiek trainings- en voedingsschema te volgen.