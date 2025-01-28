Sporten is belangrijk als je sterker wilt worden en meer wilt afvallen. Maar ook wat je na een work-out doet, doet ertoe. "Je verbrandt calorieën met alles wat je gedurende de dag doet, of het nu lopen, schoonmaken of zelfs friemelen is", zegt Pelc Graca.

Je bent vaak het grootste deel van je dag bezig met dit soort lichte activiteiten, en verbrandt daar energie mee die ook wel non-exercise activity thermogenesis (NEAT) wordt genoemd. Intensieve krachttraining is prima, maar als je te hard van stapel loopt, merk je dat je er, vooral in het begin, soms moeite mee zult hebben om 's ochtends vol energie uit bed te springen en aan je dag te beginnen.

"Als je na een intensieve training te weinig energie overhoudt om nog iets anders te doen, maak je het aantal calorieën die je tijdens die training hebt verbrand direct weer ongedaan", zegt Pelc Graca. "Door gedurende de dag licht te bewegen, zoals een paar rekoefeningen doen of een eindje wandelen, zorg je ervoor dat je activiteitsniveau hoog blijft."

Oplossing: draag een fitnesstracker of smartwatch om je dagelijkse bewegingen bij te houden, en niet alleen wanneer je traint. Sommige trackers sporen je aan om te bewegen als ze merken dat je te lang hebt stilgezeten.

Al heb je natuurlijk niet per se een tracker nodig om dagelijks meer te gaan bewegen. Je kunt bijvoorbeeld meer beweging aan je dag toevoegen door voortaan de trap te nemen in plaats van de lift en zo nu en dan even van je stoel op te staan en een rondje door de kamer te lopen.

Als je merkt dat je te moe bent om gedurende de dag in beweging te blijven, is je programma waarschijnlijk te zwaar. Plan tijdens de week herstelwork-outs in om de belasting op je lichaam te verkleinen en kijk of je daarna gedurende de dag weer meer beweegt.