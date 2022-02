Wanneer je met een programma voor gewichtsverlies begint, wordt het stellen van duidelijke, persoonlijke doelen die voortdurend worden bijgesteld geassocieerd met gewichtsverlies en -behoud. Zo blijkt uit een studie uit 2021, gepubliceerd in het International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-Being.



Maar je doelen moeten wel realistisch zijn. Als je onhaalbare doelen stelt, werk je falen in de hand. Als je pogingen om af te vallen keer op keer falen, kun je er uiteindelijk minder vertrouwen in krijgen dat je de doelen die je stelt kunt behalen.



Oplossing: stel kortetermijndoelen om stap voor stap je einddoel te bereiken. Stel dat het je doel is om 10 kilo af te vallen. Als je 0,5 tot 1 kilo per week afvalt, zal het een paar maanden duren voor je op je streefgewicht zit. En dat is helemaal prima.



Hou jezelf gemotiveerd door elke maand makkelijk haalbare doelen te stellen. In de eerste maand kan het bijvoorbeeld je doel zijn om ten minste vier keer per week te sporten. Vier je successen aan het eind van de maand en stel je doelen bij zodat ze uitdagend blijven. En beschouw het als een leerervaring als je een doel niet haalt. Stel je doel simpelweg bij en probeer het opnieuw.



Langzaam maar zeker naar je doelen toewerken helpt je om je programma vol te houden en om consistent en gemotiveerd te blijven. Geef jezelf ook de tijd om je doelen te behalen. Als je begint met sporten, sta dan stil bij elke prestatie en mijlpaal, of die nu direct met afvallen te maken hebben of niet.



Misschien ben je aan een hardloopprogramma begonnen en is het je in de eerste week niet gelukt om 1,5 km te lopen. Maar in de tweede of derde week heb je de run wel voltooid en had je daarna nog energie over ook. Geef jezelf dan een schouderklopje! Je ziet het misschien nog niet meteen terug op de weegschaal, maar je wordt fitter en sterker.

Op zoek naar een goed beginpunt? Download de Nike Run Club app.