Als je weinig tijd hebt, is het begrijpelijk dat je het maximale uit je work-out wilt halen. De American Heart Association beveelt aan dat volwassenen minstens 150 minuten aan gematigd intensieve lichaamsbeweging krijgen en twee dagen aan spierversterkende activiteiten. Maar volgens Gozo hoef je niet te kiezen tussen cardio en krachttraining.

Tip: Je weet wanneer je op een gematigde intensiteit traint wanneer je hartslag verhoogd is en je zweet, zegt de CDC. Je moet ook in staat zijn om te praten, maar niet om de woorden van je favoriete liedje te zingen.

Als voorbeeld van een wekelijkse training kunnen activiteiten met een gemiddelde intensiteit variëren van stevig wandelen tot tuinieren, tennissen en fietsen.

Uiteindelijk bestaat de juiste work-outroutine uit een mix van cardio en krachttraining, waardoor je het beste van twee werelden krijgt. "Ik geloof niet dat er één juiste manier is, maar ik pleit er wel voor dat iedereen minstens drie keer per week 20 tot 30 minuten op zijn minst een vorm van kracht- of weerstandstraining doet", zegt Gozo. "In het bijzonder om gewichtdragende oefeningen te doen op een niveau van zeven of hoger op een schaal van 10."

Voor cardio zegt Gozo dat "iedereen meer zou moeten bewegen", vooral als je op je werk achter een bureau zit. "Als je een zittend beroep hebt, raad ik aan om twee of drie dagen per week nog een vorm van cardio te doen, naast je krachttraining", zegt Gozo. "Dat kan zo simpel zijn als een wandeling van 30 minuten buiten."