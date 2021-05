5 tips van experts om om te gaan met eetbuien

01. Eet zo vaak mogelijk gezond.



Heb je vaak lekkere trek, dan probeert je lichaam je waarschijnlijk iets te vertellen: "Ik geloof niet dat ik nu heb wat ik nodig heb." Als dat gebeurt, ga dan goed bij jezelf na wat je voelt. Het kan zijn dat je voedingsstoffen tekort komt die je lichaam nodig denkt te hebben om te overleven, zegt Haysbert. Richt je op een voedingspatroon met de juiste verhouding aan koolhydraten, gezonde vetten en eiwitten, en zorg voor zoveel mogelijk maaltijden met zo min mogelijk bewerkt voedsel. Overweeg een diëtist in te schakelen als je blijft worstelen met alle verleidingen.



02. Zorg voor meer slaap.



Slapen doet wonderen voor je stofwisseling, zegt Scott-Dixon. Volgens enkele onderzoeken kan slaapgebrek leiden tot verhoogde activiteit in dat hebberige hedonische systeem, waardoor je nog meer eet — soms té veel. Richt je op voldoende slaap (ten minste 7 uur per nacht, aldus experts) om je stofwisseling blij te houden en je kans op lekkere trek te verkleinen.



03. Eet niet om de lekkere trek heen.



Had je ooit trek in chips maar probeerde je jezelf te beheersen door eerst groentesnacks te nemen, daarna pretzels te eten, en vervolgens alsnog de chips erbij te pakken? Weet dan dat je jezelf heel wat stress en calorieën had kunnen besparen als je gelijk de chips had gepakt, aldus Haysbert, want je eet om de 'beloning' heen waar je hersenen naar uitkeken. Sla het rondje om de hete brij over en ga voor het eten waar je écht trek in hebt, maar let daarbij wel op de volgende stap...





04. Wees eerlijk naar jezelf toe.



Dat hele stuk van willen, wensen en verwachten onder de knie krijgen? Dan moet je jezelf echt eerlijk durven afvragen of dat eten waar je zo naar uitkijkt écht oplevert wat je er nu van verwacht. Doe een stap terug, neem je tijd, en proef wat je eet. Blijf bij die ervaring en vraag je bewust af of dit aan je wensen en verwachtingen voldoet, zegt Scott-Dixon. Geef het een cijfer: een 4 of 5 van de 5? Of eerder een 2 of een 3? In het laatste geval kun je misschien de rest terugleggen en het daarbij laten (en het onthouden voor als je het nog een keer denkt te willen). Scoort het een 4 of 5? Geniet dan volop van elke hap. Het is namelijk heel menselijk — je mag echt ook lief zijn voor jezelf! — om te genieten van lekker eten.





05. Breid je eetpatroon uit.



Daarover gesproken: jezelf beperken door heel veel regels en restricties rondom eten vast te leggen en in de stress te schieten als je iets in je mond stopt, maakt juist dat je je helemaal niet menselijk voelt — en het is ook niet zo aardig naar jezelf toe. Het kan bovendien leiden tot meer lekkere trek, zegt Haysbert. Met een divers eetpatroon waarbij je voldoende afwisselt in wat voor soort eten je binnenkrijgt, krijgt je lichaam meer voedingsstoffen binnen die het nodig heeft en die voldoende vullen. Het is bovendien heel natuurlijk, voegt ze eraan toe, om iets te willen wat niet 'mag'. Richt je aandacht daarom naar wat wel mag (dus 'volkoren granen, veel groenten en eiwitten' in plaats van 'één bron van eiwit en twee bijgerechten'), en breid je eetpatroon uit met nieuwe gezonde voeding, stelt Haysbert voor.



Nog even voor de zekerheid: met 'wissel af' bedoelen we niet dat je in één keer zowel chocola als patat, ijs, pizza en koek eet. Alhoewel, als je dat doet, krijg je misschien zo'n buikpijn dat je er daarna nooit meer aan moet denken...