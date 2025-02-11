Push-ups zijn zeer efficiënt en effectief, en zijn vaak onderdeel van krachttrainingen, bootcamps en HIIT, vanwege goede redenen.

Met push-ups kun je heel veel gebieden van je lichaam aanpakken, zegt Aine Thomas, NASM-CPT en voedingsgecertificeerd trainer bij The Edge Fitness Clubs. "Ze trainen je borst, schouders, triceps, core en zelfs je bilspieren, waardoor ze een efficiënte manier zijn om kracht en stabiliteit op te bouwen."

Push-ups zijn een geweldige oefening, maar niet iets wat je elke dag moet doen, legt Thomas uit. "Push-ups dagelijks doen kan leiden tot overbelastingsblessures omdat je niet goed herstelt", zegt ze. "Streef in plaats daarvan naar drie tot vier keer per week, want dan hebben je spieren de tijd om te herstellen en te groeien."

Steve Stonehouse, NASM-CPT, USATF-gecertificeerd hardloopcoach en hoofd training en ervaring voor Body Fit Training, is het daarmee eens: "Ik zou niet aanraden iedere dag push-ups te doen, en dat is niet omdat ze een probleem zijn. Ik denk alleen dat het lichaam wat tijd nodig heeft om te herstellen van bepaalde prikkels."

Voordat we gaan uitwijden over de vele voordelen van push-ups, is het belangrijk om eerst de juiste houding te vinden.