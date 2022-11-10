Een handwasje is een snelle, makkelijke en goedkope manier om allerlei kledingstukken te wassen, zoals sportkleren, sport-bh's, dagelijkse kleding en accessoires.

Met de hand wassen wordt vaak aangeraden op de labeltjes van gevoelige materialen, zoals zijde, kasjmier en wol, en kan beter zijn voor veel soorten materialen, waaronder polyester en nylon. Omdat met de hand wassen zachter is dan met de machine wassen, kan het helpen de levensduur van je kleding te verlengen.

Als je bijvoorbeeld een kledingstuk met de hand wast, hoef je je geen zorgen te maken over mogelijke scheurtjes en vouwen die kunnen ontstaan in de wasmachine. Bovendien is met de hand wassen heel handig als je geen wasmachine hebt.

Zo was je je kleding effectief met de hand in zes eenvoudige stappen.