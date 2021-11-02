Hoe je je witte schoenen er weer als nieuw uit laat zien

Schoonmaaktips voor kraakwitte schoenen
Productonderhoud
Er gaat weinig boven een nieuw paar witte schoenen uit de doos halen, maar door vuil kunnen ze al snel hun glans verliezen. Hier lees je hoe je ze weer stralend schoon maakt.
Voorraden
- Wasmiddel
- Waterstofperoxide 3%
- Baksoda
- Bleekmiddel
- Toiletpapier
- Citroensap
- Witte azijn
- Micellair water
- Oude kranten
Benodigdheden
- Een witte doek of een oude tandenborstel
- Een mesh waszak
- Wonderspons
- Handschoenen
Een nieuw paar witte Air Force 1's is zo puntgaaf dat je misschien huivert bij de gedachte om ze buiten te dragen. Maar een goed paar sneakers is gemaakt om te dragen, of je nu de stad wilt verkennen of de natuur ingaat. Vroeg of laat zullen je perfecte witte schoenen toch onder de vegen, vuil en vlekken komen te zitten. En met schoenen in de kleur van vuil afwaswater zet niemand een nieuwe trend.
Gelukkig zijn er een paar trucs die je thuis kunt proberen om je witte schoenen in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Zo hoef je niet meteen een nieuw paar te kopen. Maak je schoenen regelmatig schoon om te voorkomen dat je later door een dikke laag vuil heen moet werken. Als ze erg vies zijn, kun je ze met deze trucs nieuw leven inblazen.
Zo herstel je jouw witte schoenen in oude glorie
Of je nu te maken hebt met een grijze waas over je sneakers of met een paar schoenen waarvan niet eens te zeggen is dat ze ooit wit waren, er zijn schoonmaakmethodes die je thuis kunt proberen om je witte schoenen weer in ere te herstellen. Sommige van deze methodes zullen beter werken dan andere, afhankelijk van het soort vuil en de materialen waarvan de schoen is gemaakt. Gelukkig hoef je voor geen van deze methodes een waslijst aan producten in huis te halen.
Zo maak je canvas schoenen schoon
Er zullen mensen zijn die je aanraden om canvas schoenen in de wasmachine te doen, maar hierdoor kunnen ze sneller verslijten en bovendien kunnen ze er hun vorm door verliezen. Probeer in plaats daarvan een van de onderstaande methodes. Met tandpasta en een oude tandenborstel kun je ook vlekken op je schoenzolen wegpoetsen.
1.Mild wasmiddel
- Maak een sopje van mild wasmiddel en warm water
- Doop een witte doek of een oude tandenborstel in het sopje en schrob vlekken op het bovenwerk van je schoen ermee weg
- Poets vuil op de middenzool en buitenzool weg
- Poets eventuele zeepresten weg met een vochtige doek
2.Zuiveringszout en waterstofperoxide
Waterstofperoxide 3% verwijdert niet alleen vlekken en maakt wit intenser, maar elimineert ook schadelijke bacteriën, schimmels en virussen. Je kunt een mengsel maken door twee delen zuiveringszout met één deel waterstofperoxide te mixen. Gebruik een oude tandenborstel om het mengsel op de zolen en het bovenwerk van je schoenen aan te brengen. Laat het mengsel 30 minuten inwerken voor je de schoenen afspoelt of leg ze in de zon en veeg het middel eraf zodra deze is opgedroogd.
3.Bleekmiddel
Hoewel je bleekmiddel niet moet gebruiken op tere materialen, zoals leer of suède, is het een goed middel om witte canvas sneakers weer brandschoon te maken. Volg deze stappen:
- Voeg een eetlepel bleekmiddel toe aan een liter water en roer goed
- Doop een borstel of witte doek in het mengsel
- Schrob met een draaiende beweging eerst het bovenwerk van de schoen schoon, gevolgd door de middenzool en de buitenzool
- Spoel of poets zeepresten weg en laat de schoenen goed drogen
4.Toiletpapier
Waarschijnlijk had je nooit gedacht je schoenen ooit te mummificeren met toiletpapier, maar het kan verrassend goed werken tegen vlekken. Leg laagjes toiletpapier die je in water hebt ondergedompeld over je schoenen heen, zoals je papier-maché zou maken, en laat ze 12 uur drogen voor je ze er weer af haalt. Dit is een goede methode om hardnekkige vlekken te verwijderen.
5.Citroen en zonlicht
Zelfs als je alleen een citroen in huis hebt, kun je vlekken uit je schoenen krijgen. Meng wat citroensap en een beetje water. Gebruik een schone doek of borstel om het mengsel met een draaiende beweging op vlekken aan te brengen. Leg je schoenen vervolgens een paar uur in de zon en spoel daarna het mengsel eraf met schoon water.
Zo maak je leren schoenen schoon
Leren schoenen hebben een voorzichtigere aanpak nodig dan canvas sneakers, omdat leer een teer materiaal is dat zijn vorm kan kwijtraken als het nat wordt. Doe allereerst schoenspanners in je schoenen of vul ze met proppen krantenpapier. Reinig ze daarna met een schoonmaakproduct, speciaal voor leer, of probeer een van de onderstaande methodes.
1.Zuiveringszout en azijn
Zuiveringszout en azijn zijn heel geschikt om geurtjes, vlekken en bacteriën te verwijderen. Meng één eetlepel zuiveringszout en twee eetlepels witte azijn in 240 milliliter water. Poets vuil en resten voorzichtig weg met een borstel of doek. Deze methode werkt ook voor canvas schoenen.
2.Wonderspons
Soms kun je witte leren schoenen schoonmaken met het wondermiddel waarmee je een badkamer glanzend schoon krijgt. Dompel je wonderspons onder in water en poets de vlekken van het bovenwerk en de zolen van je schoenen.
3.Micellair water
Micellair water is bedoeld om de huid te reinigen, maar het is ook geschikt om leren schoenen mee schoon te maken. Micellair water is gemaakt van gezuiverd water, moisturizers en reinigende stoffen die samen sferische micellen vormen. De micellen onttrekken vuil en oliën aan het oppervlak, zodat je schoenen weer schoon en wit worden. Het werkt goed op leer, suède en rubber.
Zo maak je schoenveters schoon
Haal je veters allereerst uit je schoenen. Je kunt ze met de hand wassen met milde zeep of mild wasmiddel en water, of je kunt ze in een mesh waszak doen en in de wasmachine wassen met een programma voor fijne was. Laat de veters aan de lucht drogen, want in de droger kunnen de plastic veteruiteinden vervormen door de hitte.
Als je veters alsnog vies zijn, kun je ze met bleek reinigen. Trek handschoenen aan en meng drie eetlepels bleek door vier liter water. Doe je veters in een mesh waszak en dompel ze onder in de oplossing. Leg er iets zwaars op zodat de zak niet gaat drijven. Wacht vijf minuten en spoel je veters daarna goed af met de hand of doe ze in de was.
Veelgestelde vragen
Hoe maak je witte leren schoenen schoon?
Maak je witte leren schoenen niet schoon met agressieve reinigingsmiddelen, maar gebruik zuiveringszout en azijn of micellair water. Je kunt vlekken op je schoenen ook wegpoetsen met een wonderspons.
Wanneer moet ik mijn witte schoenen vervangen?
Als je alle methodes hebt geprobeerd, maar je schoenen nog steeds niet schoon willen worden, kan het tijd zijn om een nieuw paar te kopen. Het wordt aanbevolen om je schoenen na 500 tot 800 kilometer te vervangen. Als je er dus ongeveer zes maanden op hebt gelopen, is het verstandig om een nieuw paar te kopen.