Hoe je je witte schoenen er weer als nieuw uit laat zien

Haal je veters allereerst uit je schoenen. Je kunt ze met de hand wassen met milde zeep of mild wasmiddel en water, of je kunt ze in een mesh waszak doen en in de wasmachine wassen met een programma voor fijne was. Laat de veters aan de lucht drogen, want in de droger kunnen de plastic veteruiteinden vervormen door de hitte.

Als je veters alsnog vies zijn, kun je ze met bleek reinigen. Trek handschoenen aan en meng drie eetlepels bleek door vier liter water. Doe je veters in een mesh waszak en dompel ze onder in de oplossing. Leg er iets zwaars op zodat de zak niet gaat drijven. Wacht vijf minuten en spoel je veters daarna goed af met de hand of doe ze in de was.