Hoe was en onderhoud ik mijn sport-bh?

Hoe je je sport-bh wast en netjes houdt
Productonderhoud
Hier zijn vijf eenvoudige tips om olie, zweet en vieze geurtjes te verwijderen en de levensduur van je sport-bh te verlengen.
Voorraden
- Shampoo of wasmiddel
- Fabric booster
- Koud water
Benodigdheden
- Kleine teil of wasbak
- Lingerie- of kledingzakje
- Wasmachine (optioneel)
Vijf stappen om een sport-bh op de juiste manier te wassen en netjes te houden
Je sport-bh geeft essentiële steun die je nodig hebt om te rennen en te springen zonder te worden afgeleid.Maar terwijl jij je fitnessdoelen najaagt, is je sport-bh na elke work-out bezweet en moet deze worden gewassen.
Net als andere activegear gericht op prestaties, heeft een sport-bh speciale aandacht nodig.Als je de steun en lift die je ondergoed geeft, wilt behouden, moet je weten hoe je het moet wassen.
Volg deze wasadviezen om de levensduur van je bh te verlengen en om hem schoon en fris te houden.
1. Was na elk gebruik
Als je je sport-bh na elke work-out wast, ga je ongewenste geurtjes tegen. Maar zelfs als je sport-bh niet stinkt, kun je hem beter toch wassen.
Je sport-bh terugleggen in de la geeft bacteriën en schimmels de kans om zich in de vezels van de bh te nestelen.En vooral de ruimte onder de borsten is gevoelig voor schimmelinfecties.Je kunt ook uitslag, acne, een bacteriële infectie of ruwe tepels krijgen als je je sport-bh niet regelmatig wast.
Dus trek je sport-bh direct na je work-out uit en was hem meteen of laat hem aan de lucht drogen totdat het tijd is om te wassen.
2. Was met de hand of in een lingeriezakje
Met de hand wassen is de beste manier om de levensduur van je sport-bh te verlengen.Het is ook milieuvriendelijker dan wassen in de machine.
Gebruik geen gewoon wasmiddel, maar kies voor een zachte handzeep, vloeibare wasmiddelen of shampoo.Gewoon wasmiddel is soms moeilijk uit je kleren te spoelen als je met de hand wast. Ook kunnen restjes wasmiddel in de vezels van je sport-bh blijven zitten, wat geurtjes aantrekt.
Week je sport-bh gedurende 20 tot 30 minuten in een sopje en wrijf zacht met je handen over de stof.Laat het water uit de wasbak lopen en vul deze opnieuw met koud water totdat alle zeep eruit is gespoeld.
Als je je sport-bh in de wasmachine wast, volg je deze stappen:
- Maak de haakjes van je sport-bh aan elkaar vast.
- Haal eventuele uitneembare pads uit je sport-bh en was ze op de hand.
- Doe je sport-bh in een lingeriezakje (of kledingzakje), vooral als je hem samen met andere kleding in de machine wast.
- Volg de wasinstructies op het label.Als de bh geen label heeft, kies dan voor een fijne-wascyclus met warm of heet water.
- Gebruik een normaal wasmiddel of een wasmiddel speciaal voor sportkleding.Gebruik niet te veel wasmiddel.
Je sport-bh in een mesh lingeriezakje wassen zorgt voor extra bescherming van de stof doordat deze de bh gescheiden houdt van het andere wasgoed.
3. Gebruik geen wasverzachter maar een fabric booster
Synthetische zweetafvoerende kleding zoals Nike Dri-FIT is heel geschikt om je koel, droog en comfortabel te houden, maar het gebruik van wasverzachter is niet zo goed voor dit materiaal.
Wasverzachters verstoppen de vezels van je sport-bh zodat zweet en vuil wordt vastgehouden in plaats van dat het eruit gewassen wordt.Bovendien zorgen ze ervoor dat het materiaal het beoogde doel niet kan bereiken, namelijk ventileren en vocht van de huid afvoeren.
Gebruik geen wasverzachter of droogtrommeldoekjes, maar kies voor een fabric booster die speciaal is bedoeld voor sportkleding.
4. Leg plat neer om te drogen
Gebruik geen droger en zeker niet op een warme stand.Een droger kan het materiaal en elastiek van je sport-bh oprekken, waardoor je bh minder steun geeft en de pasvorm zelfs kan veranderen.Gelukkig zijn sport-bh's ontworpen om snel te drogen.
Droog ze aan de lucht op een handdoek die je op een vlakke ondergrond legt.Of leg ze op een droogrek.
Hang je sport-bh niet op aan de bandjes, want hierdoor kunnen de bandjes uitrekken.
5. Vervang versleten sport-bh's
Zelfs met de juiste verzorging slijt je bh uiteindelijk en wordt hij minder effectief in de ondersteuning als je naar de sportschool gaat.Let op de tekenen die aangeven dat het tijd is om je oude sport-bh te vervangen, zoals:
- De borstband is opgerekt en geeft niet meer voldoende steun.
- De borstband glijdt of de bh kruipt omhoog als je je armen optilt.
- Er zijn pluisjes of de stof ziet er op bepaalde plekken versleten uit.
- De borstband of schouderbandjes beginnen te schuren.
- De bh heeft vlekken of de geurtjes blijven na het wassen hangen.
Zorg op de juiste manier voor je sport-bh en je mag rekenen op ongeveer een jaar lang steun bij regelmatig gebruik.Als het tijd is om een nieuwe bh te kopen, zorg dan voor de juiste pasvorm en ondersteuning en kies materialen die je koel en droog houden.