Hoe was en onderhoud ik mijn sport-bh?

Je sport-bh geeft essentiële steun die je nodig hebt om te rennen en te springen zonder te worden afgeleid.Maar terwijl jij je fitnessdoelen najaagt, is je sport-bh na elke work-out bezweet en moet deze worden gewassen.

Net als andere activegear gericht op prestaties, heeft een sport-bh speciale aandacht nodig.Als je de steun en lift die je ondergoed geeft, wilt behouden, moet je weten hoe je het moet wassen.

Volg deze wasadviezen om de levensduur van je bh te verlengen en om hem schoon en fris te houden.