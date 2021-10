Hoe was en onderhoud ik mijn sport-bh?

Met de hand wassen is de beste manier om de levensduur van je sport-bh te verlengen.Het is ook milieuvriendelijker dan wassen in de machine.

Gebruik geen gewoon wasmiddel, maar kies voor een zachte handzeep, vloeibare wasmiddelen of shampoo.Gewoon wasmiddel is soms moeilijk uit je kleren te spoelen als je met de hand wast. Ook kunnen restjes wasmiddel in de vezels van je sport-bh blijven zitten, wat geurtjes aantrekt.

Week je sport-bh gedurende 20 tot 30 minuten in een sopje en wrijf zacht met je handen over de stof.Laat het water uit de wasbak lopen en vul deze opnieuw met koud water totdat alle zeep eruit is gespoeld.