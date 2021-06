Terug naar de natuur: zo leer je houden van de natuur om je heen

"Wij zijn de oorzaak van de meeste milieuproblemen," zegt Marcus. Hij gelooft dat je dit kunt veranderen door de mensen weer dingen te leren over hun omgeving. "Onderwijs kan mensen de ogen openen. Want er is zo veel moois om ons heen, maar dat weten we vaak niet meer."



Wat Marcus nu aan anderen leert, leerde hij zelf al op jonge leeftijd, toen hij met zijn alleenstaande moeder, en broertjes en zusjes in een klein appartement woonde. "Naar buiten gaan... dat was ontsnappen aan de benauwdheid en op onderzoek uitgaan," weet Marcus nog. "Ik was gewoon áltijd buiten te vinden, bij ons in de buurt. Ik was het type kind dat net zolang buitenspeelde tot zijn moeder riep dat het tijd was om te komen eten."



Marcus' moeder wakkerde zijn liefde voor de natuur aan. Ze ging elke zomer met haar kinderen kamperen in een natuurpark in de buurt. "Die natuurparken zijn nog steeds mijn lievelingsplekken," vertelt Marcus. Tijdens een van die vakanties deed hij mee aan een natuurverkenningstocht, die hem op het pad zette van een leven in de biologie. "Dat was de eerste keer dat iemand me van het pad af het hart van het bos in leidde. Die gids was geweldig, want dankzij haar wist ik ineens van alles over de planten en dieren om me heen."