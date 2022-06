Homegrown: Mekdela Maskal over haar vertrek uit New York en het terugvinden van zichzelf in Californië

Toen ze nog in Brooklyn woonde, bracht Mekdela een jaar lang de inzet in buurttuinen in Bedford-Stuyvesant in beeld. "Ik heb daar veel van geleerd, maar als ik dan thuiskwam, lukte het mij niet om zelf ook te gaan tuinieren."



Nu ze naar de westkust is verhuisd, is Mekdela haar eigen moestuin begonnen. Voedsel verbouwen is voor Mekdela één van de snelste manieren om zichzelf terug te vinden en een band te krijgen met het land.



"Ik vind het geweldig als de haviken boven me rondzweven. Het zijn er meestal twee en ze maken rondjes als ik in één van mijn twee hangmatten lig. Dat ik op die manier bekeken word, is zo uniek. Het geeft me zo'n gevoel van vrijheid dat ik niet weet hoe ik gezien word door andere soorten. Echt geweldig. Ik heb geen idee wat ze van me vinden."